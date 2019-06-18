Парламентські вибори: в Раду піде ще один комік з "Квартал 95"

На позачергові парламентські вибори у Верховну Раду України зібрався ще один український шоумен, учасник шоу "Квартал 95" Артем Гагарін (Михайліченко). Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела.

Артем Гагарін – телеведучий, блогер, шоумен, керівник авторської групи 95 кварталу "Брати Гагаріни", ведучий рубрики програми "ЧистоNEWS", сценарист, креативний директор Gagarin Brothers Agency. Народився 7 лютого 1985 року в Кривому Розі, в сім'ї мами-лікаря і тата-електрика.

Артем Гагарін (Михайліченко). Фото: facebook.com/gagarintema

Ще в школі почав співпрацювати з Олександром Пікаловим, однак у КВК він прийшов з іншою командою – "ГаГаріни".

А через кілька років він поріднився з Пікаловим, так як старша сестра Артема Гагаріна Ірина – стала дружиною Олександра Пікалова. Також після народження дітей вони стали кумами. Шоумен одружений і у його родині двоє дітей.

Артем Гагарін з сім'єю (facebook.com/gagarintema)

На позачергових виборах у Верховну Раду Артем Гагарін буде балотуватися по одному з мажоритарних округів.

Відомо, що під час президентських виборів Гагарін працював у штабі президента Володимира Зеленського.

Як пише видання "Апостроф", Артем Гагарін (Михайліченко) на даний момент не коментує інформацію про те, що він збирається балотуватися у депутати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Верховну Раду зібрався балотуватися ще один комік і шоумен.

А також ми розповідали про те, як почувають себе актори шоу "Квартал 95" після відходу Володимира Зеленського.