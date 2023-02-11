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У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото)

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Париж, Субота 11 лютого 2023 14:03
У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото) Олександр Кравченко (фото: i-ua.tv)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий народний артист України та колишній актор Миколаївського театру Олександр Кравченко помер у Парижі. Він уже довгий час боровся із недугою.

Про це повідомляють на сторінці Миколаївського національного академічного театру у Facebook.

Що відомо про Олександра Кравченка

10 лютого стало відомо про те, що народний артист України Олександр Кравченко помер у Парижі. У червні йому виповнилося б 73 роки, проте актор уже певний час боровся із невиліковною хворобою.

"Олександр Кравченко - ціла епоха пов’язана з цим ім’ям. Скільки талановитих учнів вилетіло з-під його крила, скільки ролей в оперетах, драмах, мюзиклах було створено… Яскравий, цілеспрямований, харизматичний, ініціативний, порядний – він завжди допомагав тим, хто потребував його поради", - пишуть працівники театру про колегу.

У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото)

Олександр Кравченко (фото: facebook.com/MykolaivTheatre)

Олександр народився в 1949 році в Чернігівській області в сім'ї колгоспників. Він закінчив Київський театральний інститут імені Івана Карпенка-Карого і Миколаївський педагогічний інститут. По закінченні театрального інституту грав у трупі Житомирського драматичного театру.

Після переїду до Миколаєва, почав успішну кар'єру в українському театрі драми та комедії. Крім того, він працював у Кишиневі та Севастополі. З 1997 Олександр Кравченко стає одним з провідних акторів Київського національного академічного театру оперети.

Окрім театру та опери, артист встиг знятися в кількох відомих тогочасних фільмах та отримати орден "За заслуги" І, II та III ступенів.

У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото)У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото)У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото)

Олександр Кравченко в роки роботи на сцені (фото: facebook.com/MykolaivTheatre)

Раніше ми розповідали, що помер відомий український вчений Ісаак Трахтенберг.

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