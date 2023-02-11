У Парижі помер відомий народний артист України та актор театру (фото)

Відомий народний артист України та колишній актор Миколаївського театру Олександр Кравченко помер у Парижі. Він уже довгий час боровся із недугою.

Про це повідомляють на сторінці Миколаївського національного академічного театру у Facebook .

Що відомо про Олександра Кравченка

10 лютого стало відомо про те, що народний артист України Олександр Кравченко помер у Парижі. У червні йому виповнилося б 73 роки, проте актор уже певний час боровся із невиліковною хворобою.

"Олександр Кравченко - ціла епоха пов’язана з цим ім’ям. Скільки талановитих учнів вилетіло з-під його крила, скільки ролей в оперетах, драмах, мюзиклах було створено… Яскравий, цілеспрямований, харизматичний, ініціативний, порядний – він завжди допомагав тим, хто потребував його поради", - пишуть працівники театру про колегу.

Олександр Кравченко (фото: facebook.com/MykolaivTheatre)

Олександр народився в 1949 році в Чернігівській області в сім'ї колгоспників. Він закінчив Київський театральний інститут імені Івана Карпенка-Карого і Миколаївський педагогічний інститут. По закінченні театрального інституту грав у трупі Житомирського драматичного театру.

Після переїду до Миколаєва, почав успішну кар'єру в українському театрі драми та комедії. Крім того, він працював у Кишиневі та Севастополі. З 1997 Олександр Кравченко стає одним з провідних акторів Київського національного академічного театру оперети.

Окрім театру та опери, артист встиг знятися в кількох відомих тогочасних фільмах та отримати орден "За заслуги" І, II та III ступенів.

Олександр Кравченко в роки роботи на сцені (фото: facebook.com/MykolaivTheatre)