В Париже скончался известный народный артист Украины и актер театра (фото)
Известный народный артист Украины и бывший актер Николаевского театра Александр Кравченко скончался в Париже. Он уже долгое время боролся с недугом.
Об этом сообщают на странице Николаевского национального академического театра в Facebook.
Что известно об Александре Кравченко
10 февраля стало известно, что народный артист Украины Александр Кравченко умер в Париже. В июне ему исполнилось бы 73 года, однако актер уже некоторое время боролся с неизлечимым болезнью.
"Александр Кравченко - целая эпоха связана с этим именем. Сколько талантливых учеников вылетело из-под его крыла, сколько ролей в опереттах, драмах, мюзиклах было создано... Яркий, целеустремленный, харизматичный, инициативный, порядочный - он всегда помогал тем, кто нуждался в его совете", - пишут работники театра о коллеге.
Александр Кравченко (фото: facebook.com/MykolaivTheatre)
Александр родился в 1949 году в Черниговской области в семье колхозников. Он окончил Киевский театральный институт имени Ивана Карпенко-Карого и Николаевский педагогический институт. После окончания театрального института играл в труппе Житомирского драматического театра.
После переезда в Николаев начал успешную карьеру в украинском театре драмы и комедии. Кроме того, он работал в Кишиневе и Севастополе. С 1997 года Александр Кравченко становится одним из ведущих актеров Киевского национального академического театра оперетты.
Кроме театра и оперы, артист успел сняться в нескольких известных фильмах и получить орден "За заслуги" I, II и III степеней.
Александр Кравченко в годы работы на сцене (фото: facebook.com/MykolaivTheatre)
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