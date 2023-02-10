Помер відомий російський журналіст Олег Панфілов, який боровся з путінським режимом
Олег Панфілов, російський і грузинський журналіст, публіцист та письменник, помер 10 лютого у віці 65 років.
Про це повідомила його дружина Оксана Маслак у Facebook.
Що відомо про смерть журналіста
"Олег помер", - лаконічно написала Оксана.
Про причини смерті не повідомляється. Відомо тільки, що ще кілька днів тому у Facebook Панфілова з'являлися свіжі пости, в тому числі і на підтримку України.
Олег Панфілов з дружиною (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Життєві досягнення Олега Панфілова
Панфілов народився Таджикистані. У Росії її був керівником московського бюро Комітету захисту журналістів, директором Центру екстремальної журналістики Спілки журналістів Росії.
З 1994 року Панфілов працював у Фонді захисту гласності, потім очолював російський Центр екстремальної журналістики.
У вересні 2008 року одержав грузинське громадянство. Починаючи з 2009 року жив і працював у Грузії, назвавши мотивами переїзду "можливість вільно працювати".
Олег Панфілов в молодості (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Співпрацював до 2010 року з "Радіо Свобода" (у 2017 році було оголошено в Росії "іноагентом").
У 2014-2019 роках співпрацював з проектом "Крим. Реалії" української служби "Радіо Свобода".
Був професором Державного університету Іллі. До 2012 року працював на Першому Кавказькому каналі, створеному з ініціативи тодішнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Автор та співавтор 54 книг, автор сценарію 8 фільмів. Лауреат міжнародних премій Кавалер Ордену Честі (Грузія).
Доробок Панфілова (фото: facebook.com/oleg.panfilov.7731)
Одні з найвідоміших книг Панфілова:
- Україна та Грузія - чому разом?
- Антирадянські історії
- Невідома війна. Що сталося у Грузії у серпні 2008 року
- Розмова з "в*тником"
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