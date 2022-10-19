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У Парижі керуючий рестораном-путініст нахамив і вигнав українок: як його провчили (відео)

Колаж РБК-Україна: керуючий рестораном у Парижі поплатився за своє українофобство
Автор: Володимир Костирін

У столиці Франції керуючий одним з паризьких ресторанів виявився фанатом російського диктатора та нахамив відвідувачкам українкам, після чого вигнав жінок із закладу.

Відповідний інцидент потрапив на відео і був опублікований у мережі.

Кричущий випадок стався у ресторані "Le Cosy Montparnasse" на метростанції "Монпарнас".

Як видно на кадрах, керуючий біля входу до закладу громадського харчування вихваляє президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, плескає собі в долоні та махає руками, виганяючи українок на вулиці.

У Парижі ресторатор нахамив українкам і вигнав, прославляючи Путіна (фото: скріншот з відео)

Одна з дівчат знімала таку поведінку чоловіка на смартфон, залишаючи ресторан.

Реакція мережі - як провчили ресторатора-українофоба

Після публікації ролика в інтернеті користувачі мережі швидко відреагували на таку витівку путініста в Парижі, і крім гнівних коментарів на адресу фаната "русского мира" з численними несхвальними епітетами, користувачі запропонували залишити в профілі закладу, де працює ресторатор-хам, характерні відгуки. І дуже скоро рейтинг закладу просто впав, як і його репутація.

Так, незабаром на популярному ресурсі Yelp - сайті-каталозі про ринок послуг, заклади харчування та інше з можливістю додавати та переглядати рейтинги - цей ресторан "прикрасили" фотожаби про керівника Кремля, а також розмістили шокуючі знімки з Бучі, де російські окупанти скоїли страшні звірства та воєнні злочини.

У рейтингу закладу - маса "одиниць" (найнижчий бал із можливих), і клієнти з різних країн світу так описують свої негативні враження від відвідування ресторану:

  • "Я був там із друзями минулого лютого. Їжа була холодною, атмосфера не дуже приємна, а менеджер - жахлива людина. Ми ніколи не повернемося!"
  • "Цей бізнес-менеджер образив двох українців і відмовив їм у вході, кричачи "Хай живе Путін", тим самим підтримавши диктатора, який вдерся в Україну, внаслідок чого загинули тисячі людей. Абсолютно огидно."
  • "Дуже поганий ресторан. Високі ціни та несмачна їжа. Посуд погано миється. Побачили таргана під столом. Персонал грубий. Ми не радимо."
  • "Грубе обслуговування клієнтів. Не рекомендую, чекали на їжу понад 50 хвилин. Уникайте цього місця."
  • "Власник фашист. Проходьте повз."
  • "Жахливий ресторан, що належить жахливим людям, які не мають жодного відношення до ресторанного бізнесу. Єдина причина, через яку я оцінюю це 1 зіркою, полягає в тому, що неможливо оцінити його на 0 зірок."
  • "Грубі люди, жахлива їжа за завищеними цінами. Дуже розчарований! Уникайте цього місця, як чуми!"
  • "У цьому ресторані відчувається невимовний дух нацизму. Я не рекомендую."
  • "Неможливо коли-небудь зайти в це місце з таким обслуговуванням. Грубо, брудно, огидно."

Фото: скрін yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris

Також у коментах зазначають, що охочі залишити відгуки про заклад із керуючим-путіністом можуть це зробити й на інших ресурсах. Зокрема - за цим посиланням на карті у Гуглі.

Нагадаємо, раніше влітку спалахнув гучний скандал у Чорногорії, де персонал кафе носив символіку російських окупантів.

А також ми писали, що нещодавно у Римі українці провчили італійця-фаната "русского мира" з Z-шкою та триколором.

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