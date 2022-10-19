У Парижі керуючий рестораном-путініст нахамив і вигнав українок: як його провчили (відео)

Кричущий випадок стався у ресторані "Le Cosy Montparnasse" на метростанції "Монпарнас".

Як видно на кадрах, керуючий біля входу до закладу громадського харчування вихваляє президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, плескає собі в долоні та махає руками, виганяючи українок на вулиці.

У Парижі ресторатор нахамив українкам і вигнав, прославляючи Путіна (фото: скріншот з відео)

Одна з дівчат знімала таку поведінку чоловіка на смартфон, залишаючи ресторан.

Реакція мережі - як провчили ресторатора-українофоба

Після публікації ролика в інтернеті користувачі мережі швидко відреагували на таку витівку путініста в Парижі, і крім гнівних коментарів на адресу фаната "русского мира" з численними несхвальними епітетами, користувачі запропонували залишити в профілі закладу, де працює ресторатор-хам, характерні відгуки. І дуже скоро рейтинг закладу просто впав, як і його репутація.

Так, незабаром на популярному ресурсі Yelp - сайті-каталозі про ринок послуг, заклади харчування та інше з можливістю додавати та переглядати рейтинги - цей ресторан "прикрасили" фотожаби про керівника Кремля, а також розмістили шокуючі знімки з Бучі, де російські окупанти скоїли страшні звірства та воєнні злочини.

У рейтингу закладу - маса "одиниць" (найнижчий бал із можливих), і клієнти з різних країн світу так описують свої негативні враження від відвідування ресторану:

"Я був там із друзями минулого лютого. Їжа була холодною, атмосфера не дуже приємна, а менеджер - жахлива людина. Ми ніколи не повернемося!"

"Цей бізнес-менеджер образив двох українців і відмовив їм у вході, кричачи "Хай живе Путін", тим самим підтримавши диктатора, який вдерся в Україну, внаслідок чого загинули тисячі людей. Абсолютно огидно."

"Дуже поганий ресторан. Високі ціни та несмачна їжа. Посуд погано миється. Побачили таргана під столом. Персонал грубий. Ми не радимо."

"Грубе обслуговування клієнтів. Не рекомендую, чекали на їжу понад 50 хвилин. Уникайте цього місця."

"Власник фашист. Проходьте повз."

"Жахливий ресторан, що належить жахливим людям, які не мають жодного відношення до ресторанного бізнесу. Єдина причина, через яку я оцінюю це 1 зіркою, полягає в тому, що неможливо оцінити його на 0 зірок."

"Грубі люди, жахлива їжа за завищеними цінами. Дуже розчарований! Уникайте цього місця, як чуми!"

"У цьому ресторані відчувається невимовний дух нацизму. Я не рекомендую."

"Неможливо коли-небудь зайти в це місце з таким обслуговуванням. Грубо, брудно, огидно."

Фото: скрін yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris

Також у коментах зазначають, що охочі залишити відгуки про заклад із керуючим-путіністом можуть це зробити й на інших ресурсах. Зокрема - за цим посиланням на карті у Гуглі.