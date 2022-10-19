У Парижі керуючий рестораном-путініст нахамив і вигнав українок: як його провчили (відео)

У столиці Франції керуючий одним з паризьких ресторанів виявився фанатом російського диктатора та нахамив відвідувачкам українкам, після чого вигнав жінок із закладу.
Відповідний інцидент потрапив на відео і був опублікований у мережі.
Кричущий випадок стався у ресторані "Le Cosy Montparnasse" на метростанції "Монпарнас".
Як видно на кадрах, керуючий біля входу до закладу громадського харчування вихваляє президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна, плескає собі в долоні та махає руками, виганяючи українок на вулиці.
У Парижі ресторатор нахамив українкам і вигнав, прославляючи Путіна (фото: скріншот з відео)
Одна з дівчат знімала таку поведінку чоловіка на смартфон, залишаючи ресторан.
Після публікації ролика в інтернеті користувачі мережі швидко відреагували на таку витівку путініста в Парижі, і крім гнівних коментарів на адресу фаната "русского мира" з численними несхвальними епітетами, користувачі запропонували залишити в профілі закладу, де працює ресторатор-хам, характерні відгуки. І дуже скоро рейтинг закладу просто впав, як і його репутація.
Так, незабаром на популярному ресурсі Yelp - сайті-каталозі про ринок послуг, заклади харчування та інше з можливістю додавати та переглядати рейтинги - цей ресторан "прикрасили" фотожаби про керівника Кремля, а також розмістили шокуючі знімки з Бучі, де російські окупанти скоїли страшні звірства та воєнні злочини.
У рейтингу закладу - маса "одиниць" (найнижчий бал із можливих), і клієнти з різних країн світу так описують свої негативні враження від відвідування ресторану:
Фото: скрін yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris
Також у коментах зазначають, що охочі залишити відгуки про заклад із керуючим-путіністом можуть це зробити й на інших ресурсах. Зокрема - за цим посиланням на карті у Гуглі.
Нагадаємо, раніше влітку спалахнув гучний скандал у Чорногорії, де персонал кафе носив символіку російських окупантів.
А також ми писали, що нещодавно у Римі українці провчили італійця-фаната "русского мира" з Z-шкою та триколором.