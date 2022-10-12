У Римі українці провчили італійця-фаната "русского мира" з Z-шкою та триколором (відео)

У столиці Італії Римі молоді люди з України помітили вивішений на балконі одного з будинків російський прапор. Хлопців та дівчат це обурило, і молодь вирішила поспілкуватися із власником цього триколору країни-агресора та змусити зняти.

Як розповіла українка, вона з друзями гуляла вечірнім Римом, і раптом на будинку побачила прапор РФ. Молоді люди "вирішили знайти власника, щоб зняв це сміття".

"Ми знайшли будинок, на який вивісили російський прапор. Ми спочатку закидали його яйцями, потім знайшли на домофоні російське ім'я, зателефонували і попросили зняти прапор. На що нам сказали - ми відкриваємо двері, заходьте і знімайте", - каже дівчина.

Молоді люди піднялися на потрібний поверх та подзвонили у двері власника російського триколору. Як виявилося, ним виявився не громадянин країни-агресора, а італієць, який тут винаймає житло.

Чоловік виявився прихильником російської повномасштабної військової агресії проти України, і жертвою кремлівської пропаганди - італієць у футболці з Z-символікою відразу став ретранслювати всякі фейки та тези загарбників на кшталт "8 років бомбили Донбас".

Українці провели з іноземцем "виховну" бесіду, після чого італієць зняв російський триколор.

Відео: українці в Римі змусили італійця - жертву кремлівської пропаганди - зняти російський прапор зі свого балкона