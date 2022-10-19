В Париже управляющий рестораном-путинист нахамил и выгнал украинок: как его проучили (видео)

В столице Франции управляющий одним из парижских ресторанов оказался фанатом российского диктатора и нахамил посетительницам украинкам, после чего выгнал женщин из заведения.
Соответствующий инцидент попал на видео, и был опубликован в сети.
Вопиющий случай произошел в ресторане "Le Cosy Montparnasse" на метростанции "Монпарнас".
Как видно на кадрах, управляющий около входа в заведение общепита восхваляет президента страны-агрессора РФ Владимиру Путину, хлопает себе в ладоши и машет руками, спроваживая украинок на улицы.
В Париже ресторатор нахамил украинкам и выгнал, прославляя Путина (фото: скриншот с видео)
Одна из девушек снимала такое поведение мужчины на смартфон, покидая ресторан.
После публикации ролика в интернете пользователи сети живо отреагировали на такую выходку путиниста в Париже, и помимо гневных комментариев в адрес фаната "русского мира" с многочисленными неодобрительными эпитетами, юзеры предложили оставить в профиле заведения, где работает ресторатор-хам, характерные отзывы. И очень скоро рейтинг заведения просто обвалился, как и его репутация.
Так вскоре на популярном ресурсе Yelp - сайте-каталоге о рынке услуг, заведениях питания и прочее с возможностью добавлять и просматривать рейтинги - этот ресторан "украсили" фотожабы о руководителе Кремля, а также разместили шокирующие снимки из Бучи, где российские оккупанты учинили страшные зверства и военные преступления.
В рейтинге заведения - масса "единиц" (самый низкий балл из возможных), и клиенты из разных стран мира так описывают свои негативные впечатления от посещения ресторана:
Фото: скрин yelp.com/biz/le-cosy-montparnasse-paris
Также в комментах указывают, что желающие оставить отзывы о заведении с управляющим-путинистом могут это сделать и на других ресурсах. В частности - по этой ссылке на карте в Гугле.
Напомним, ранее летом вспыхнул громкий скандал в Черногории, где персонал кафе носил символику российских оккупантов.
А также мы писали, что недавно в Риме украинцы проучили итальянца-фаната "русского мира" с Z-шкой и триколором.