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Парикмахерские откроют не везде: где лишь частично ослабят карантин

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 21:23
Парикмахерские откроют не везде: где лишь частично ослабят карантин
Карантин в Украине ослабят не везде (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине начнут смягчать не везде, ведь коронавирус продолжает распространяться

Карантин в Украине начнут ослаблять с понедельника, 11 мая, но эти изменения не коснутся всех регионов. Так, во Львове приняли решение не открывать парикмахерские, маникюрные салоны, другие бьюти-салоны, магазины одежды, обуви и визовые центры. Такое решение местных властей объяснили тем, что в городе третий день подряд растет число заболевших коронавирусом.

По данным за 8 мая, во Львовской области 65 новых больных (48 из них во Львове). И этот прирост самый высокий за день в Украине.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям вынуждена была отсрочить открытие вышеназванных заведений, но некоторые места и заведения все же откроют с понедельника.

Это касается парков, скверов, зеленых зон. Также возобновится работа хозяйственных магазинов, продажа стройматериалов. С понедельника также откроются летние площадки ресторанов и кафе.

Библиотеки и музеи также останутся закрытыми. Исключение - Шевченковский гай, музей "Территория террора", заповедник "Лычаковское кладбище", - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

А вот решение об открытии парикмахерских, салонов красоты и других заведений будет принято на заседании комиссии 12 мая. Все зависит от интенсивности распространения коронавируса во Львове и области.

Ранее мы писали, когда в Украине планируют открыть детские сады. В Минздраве рассказали, что план ослабления карантина будет пересмотрен.

Теги Новости Украины карантин
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