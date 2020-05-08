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Когда в Украине откроют садики и школы: план карантина будет пересмотрен

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 17:28
Когда в Украине откроют садики и школы: план карантина будет пересмотрен
Когда в Украине откроют садики и школы (коллаж: РБК-Украина)

В Кабмине рассказали, на каком этапе карантина будут открыты детские сады и школы

Карантин в Украине с 12 марта закрыл все школы и детские сады. План выхода из карантина, утвержденный Кабмином, предполагает открытие образовательных учреждений на одном из этапов, но этот план может быть пересмотрен. В Минздраве рассказали, когда будет названа дата открытия детских садов, а премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия, при каких наши дети снова пойдут учиться.

Хотя карантин начнут снимать с 11 мая, возобновления учебного процесса это пока не коснется. Если же в стране в течение 10 дней будет уменьшаться число заболевших, по словам Дениса Шмыгаля, старшеклассники, вероятно смогут приступить к написанию ВНО.

А вот садики, по словам премьера будут открыты, когда 10 дней подряд число выздоровевших будет превышать число заболевших.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что план выхода из карантина, представленный правительством 24 апреля, будет пересмотрен, пишет LB.ua.

"Мы будем его пересматривать (план выхода из карантина. - Ред.), потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - заявил Виктор Ляшко.

Решение по работе детских садиков в правительстве обещают озвучить до 22 мая. А вот школьники и студенты пойдут в школы, вероятнее всего, с 1 сентября. По крайней мере, такое заявление сделал Виталий Кличко.

Когда в Украине откроют садики и школы: план карантина будет пересмотрен

План снятия карантина в Украине (фото: Telegram/Денис Шмыгаль)

Ранее мы писали, что первая страна в Европе уже победила коронавирус, там школы и садики открылись с 4 мая.

Теги Новости Украины карантиндетский сад
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