Перукарські відкриють не скрізь: де лише частково послаблять карантин

Карантин в Україні послаблять не скрізь (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні почнуть пом'якшувати не скрізь, адже коронавірус продовжує поширюватися

Карантин в Україні почнуть послаблювати з понеділка, 11 травня, але ці зміни не торкнуться всіх регіонів. Так, у Львові прийняли рішення не відкривати перукарні, манікюрні салони, інші б'юті-салони, магазини одягу, взуття та візові центри. Таке рішення місцевої влади пояснили тим, що в місті третій день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус.

За даними на 8 травня, у Львівській області 65 нових хворих (48 з них у Львові). І цей приріст найвищий за день в Україні.

Комісія з надзвичайних ситуацій змушена була відкласти відкриття вищеназваних закладів, але деякі місця і заклади все ж відкриють з понеділка.

Це стосується парків, скверів, зелених зон. Також відновиться робота господарських магазинів, продаж будматеріалів. З понеділка також відкриються літні майданчики ресторанів і кафе.

Бібліотеки та музеї також лишаться закритими. Виняток - Шевченківський гай, музей "Територія терору", заповідник "Личаківський цвинтар", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

А от рішення про відкриття перукарень, салонів краси та інших закладів буде прийнято на засіданні комісії 12 травня. Все залежить від інтенсивності поширення коронавіруса у Львові та області.

Раніше ми писали, коли в Україні планують відкрити дитячі садки. У МОЗ розповіли, що план ослаблення карантину буде переглянутий.