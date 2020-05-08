ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перукарські відкриють не скрізь: де лише частково послаблять карантин

STYLERЖиття    08.05.2020 - 21:23
Перукарські відкриють не скрізь: де лише частково послаблять карантин
Карантин в Україні послаблять не скрізь (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні почнуть пом'якшувати не скрізь, адже коронавірус продовжує поширюватися

Карантин в Україні почнуть послаблювати з понеділка, 11 травня, але ці зміни не торкнуться всіх регіонів. Так, у Львові прийняли рішення не відкривати перукарні, манікюрні салони, інші б'юті-салони, магазини одягу, взуття та візові центри. Таке рішення місцевої влади пояснили тим, що в місті третій день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус.

За даними на 8 травня, у Львівській області 65 нових хворих (48 з них у Львові). І цей приріст найвищий за день в Україні.

Комісія з надзвичайних ситуацій змушена була відкласти відкриття вищеназваних закладів, але деякі місця і заклади все ж відкриють з понеділка.

Це стосується парків, скверів, зелених зон. Також відновиться робота господарських магазинів, продаж будматеріалів. З понеділка також відкриються літні майданчики ресторанів і кафе.

Бібліотеки та музеї також лишаться закритими. Виняток - Шевченківський гай, музей "Територія терору", заповідник "Личаківський цвинтар", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

А от рішення про відкриття перукарень, салонів краси та інших закладів буде прийнято на засіданні комісії 12 травня. Все залежить від інтенсивності поширення коронавіруса у Львові та області.

Раніше ми писали, коли в Україні планують відкрити дитячі садки. У МОЗ розповіли, що план ослаблення карантину буде переглянутий.

Теги Новини України карантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся