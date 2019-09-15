Пари Зеленского и секс-скандал: модель разделась на Новом мосту в Днепре (фото 18+)

Пари Зеленского заставило модель раздеться на Новом мосту в Днепре (фото: instagram.com)

Девушка опубликовала свои обнаженные фотографии на Новом мосту в Днепре

Пари между Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым привлекло большое внимание общественности и некоторые решили на этом не только заработать, делая ставки, но и обрести популярность. Так, девушка, которая обещала раздеться на Новом мосту в Днепре, сдержала свое обещание, но выполнила его не полностью. Девушка разместила в социальной сети снимок, на котором она в обнаженном виде запечатлена на мосту. Фотография размещена в Instagram-аккаунте девушки.

Аси Микович опубликовала очень пикантное фото на странице и сделала громкое заявление.

"Принимаю эстафету - пари продолжается. Как оказалось, не все знают про кота Шредингера (рекомендую загуглить) так, что от комментариев воздержусь, чтобы кто-то в очередной раз не увидел подвоха в моих словах", – написала модель.

Пари Зеленского заставило модель раздеться на Новом мосту в Днепре - фото 18+ (скриншот: instagram.com)

Девушка подчеркнула, что ожидает результатов спора:

"А теперь к важному: шоу завтра не будет, ждем результатов спора и наслаждаемся фото", – добавила Микович.

Пари Зеленского заставило модель раздеться на Новом мосту в Днепре - фото 18+ (фото: instagram.com)

Помимо фото девушка в своей истории в социальной сети опубликовала видео, на котором она в прозрачном платье стоит на мосту.

Пари Зеленского заставило модель раздеться на Новом мосту в Днепре - фото 18+ (скриншот: instagram.com)

В сети разгорелся настоящий секс-скандал. Многие обвинили модель в безнравственности и распущенности. Некоторые посчитали, что она обманула, давая обещание опубликовать материал более откровенного характера.

К слову, глава Офиса президента Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Аси Микович, которая обсудила с чиновником детали визита Владимира Зеленского в Днепр. Фотомодель, которую называют "гламурным инспектором", обговорила с Богданом "наболевшую жителям города проблему моста".