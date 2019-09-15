Парі Зеленського та секс-скандал: модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі (фото 18+)

Парі Зеленського змусило модель роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі (фото: instagram.com)

Дівчина опублікувала свої оголені фотографії на Новому мосту в Дніпрі

Парі між Володимиром Зеленським і мером Дніпра Борисом Філатовим привернуло велику увагу громадськості і деякі вирішили на цьому не тільки заробити, роблячи ставки, але і здобути популярність. Так, дівчина, яка обіцяла роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі, стримала свою обіцянку, але виконала її не повністю. Дівчина розмістила в соціальній мережі знімок, на якому вона в оголеному вигляді зображена на мосту. Фотографія розміщена в Instagram-акаунті дівчини.

Асі Міковіч опублікувала дуже пікантне фото на сторінці і зробила гучну заяву.

"Приймаю естафету - парі триває. Як виявилося, не всі знають про кота Шредінгера (рекомендую загуглити) так, що від коментарів утримаюся, щоб хтось у черговий раз не побачив підступу в моїх словах", – написала модель.

Парі Зеленського змусило модель роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі - фото 18+ (скріншот: instagram.com)

Дівчина наголосила, що очікує результатів спору:

"А тепер до важливого: шоу завтра не буде, чекаємо результатів спору і насолоджуємося фото", – додала Міковіч.

Парі Зеленського змусило модель роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі - фото 18+ (фото: instagram.com)

Крім фото дівчина у своїй історії в соціальній мережі опублікувала відео, на якому вона в прозорій сукні стоїть на мосту.

Парі Зеленського змусило модель роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі - фото 18+ (скріншот: instagram.com)

У мережі розгорівся справжній секс-скандал. Багато звинуватили модель в аморальності та розбещеності. Деякі вважають, що вона обдурила, даючи обіцянку опублікувати матеріал більш відвертого характеру.

До речі, голова Офісу президента Андрій Богдан зустрівся в Києві з фотомоделлю Асі Міковіч, яка обговорила з чиновником деталі візиту Володимира Зеленського в Дніпро. Фотомодель, яку називають "гламурним інспектором", обговорила з Богданом "наболілу жителям міста проблему мосту".