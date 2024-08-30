Парфуми на осінь 2024. Список найкращих ароматів, які вам точно сподобаються

Найкращі парфуми для осені

Black Saffron Byredo

"Чорний шафран" від шведського бренду Byredo - запах дорогий і респектабельний, і в той же час дуже комфортний, що сприяє релаксу, заспокоює своєю збалансованістю. Це запах багатства та можливостей, гідного життя, якого прагне кожен.

Передати цю ауру благополуччя вдалося парфумерам нішевого шведського бренду Байредо, втіливши його в красивій композиції дерево-фужерних нот.

Chanel No 19

Цей аромат та бренд не треба представляти. Він однозначно говорить сам за себе.

Якщо ви любите одночасно пудрові та свіжі аромати, що повністю огортають ваше тіло і додають впевненості в собі, зверніть увагу на Nº19 від розкішного бренду Chanel. Класичний аромат тонкий, але виразний.

Завдяки цьому ви неодмінно справите враження на оточуючих. Ви почнете притягувати до себе чоловіків як сильний магніт.

Serge Lutens Fourreau Noir

Нішевий аромат від Сержа Лютана чудово підійдуть на осінній вечір, в якому ви будете точно королевою. Цей парфум вас захопить, неодмінно.

Парфуми чудово підійдуть як східні вечірні аромати, в яких боби тонка, лаванда та мускус зачаровують гармонійним поєднанням. Це точно 5 з 5!

China White Nasomatto

Це вишукана, тонка, але водночас насичена парфумована вода, що призначена лише для жінок та є гідною представницею деревно-мускусних запахів.

Автором і творцем виступив сам Alessandro Gualtieri, який уміло поєднав ексклюзивні й неповторні нотки.

Дуже личить саме осінньому сезону та є вибором жінок, які хочуть компліментів з приводу їх аромату.

Comme des Garcons Black Pepper

Один з найкращих ароматів для осені. Справжній хіт бренду, який чуттєво розкриється з холодом на вулиці чи з дощем.

Дорогоцінне насіння і розкішна деревина сплітаються в приголомшливій гармонії, підперезаній акордом мускусу. Зерна теплого, сухого чорного перцю розчиняються в гарячому кедрі.

Promise Frederic Malle

Frederic Malle Promise оптимально підійдуть як фруктові денні аромати, в яких турецька троянда, гвоздика та ладан зачарують чарівним поєднанням. Він дуже деревний, в ному відчуваються пачулі, які вас точно зачарують.

Hermes Elixir des Merveilles

Hermes Elixir Des Merveilles - спокусливий аромат для впевнених у собі й розкутих жінок. Запропонована парфумована вода миттєво привертає увагу чоловіків, зачаровуючи їх розкішшю шоколаду, приємною гіркуватістю апельсинової цедри і солодкістю мандарина

Аромат ідеальний на осінь!