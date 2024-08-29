Яскраві та шлейфові. Найкомпліментарніші парфуми 2024 року

Компліментарні парфуми - це аромати, які підходять на всі сезони і створюють гармонійний, збалансований ансамбль. Вони можуть використовуватися разом для досягнення більш складного та багатогранного ефекту.

Від яких ароматів ви будете отримувати чимало компліментів за версією 2024 року - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Компліментарні парфуми 2024

Princess by Kilian

Kilian Paris прагнув надати жінкам унікальний вишуканий аромат, який би надихав їх на нові звершення. Princess - це як не поспішаючи пити зелений чай мокко з дрібкою імбиру. Ноти парфуму: імбир, зелений чай, зефір. Навіть у рекламній компаніх парфуму можна побачити легкі зефірки, яким оточений стильний флакон.

Un Jardin Sur Le Nil Hermes

Цей аромат найкраще буде розкриватися влітку. Це крижаний конденсат, який добре освіжить вас влітку цитрусово-гіркими нотами. Основні ноти - грейфрут, манго, морква, лайм, дерево.

Concrete Comme des Garcons

Це особливий аромат унісекс. Деякі кажуть, що він пахне кока-колою та ваніллю. Він прохолодний та вологий, буде дуже личити на літо.

Tobacco Vanille Tom Ford

Це просто хіт у парфумерії, ідеально підійде на холодну пору року. Tom Ford переосмислює класичний тютюн з вершковим ароматом бобів тонка, ванілі, какао, сухими фруктовими акордами та солодким деревним соком - для сучасного, розкішного та п'янкого враження впевненості та сили.

Cinema YSL

Це супер-жіночний аромат впевненої у собі леді. Парфум мигдалевий з білими квітками. Ця краса дуже личить жінкам, ви захочете купатися в ньому та насолоджуватися ним кожну мить.

Аромат універсальний, можна носити як взимку, так і навесні.