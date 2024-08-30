Духи на осень 2024. Список лучших ароматов, которые вам точно понравятся

В Украине скоро наступит осень. С ней отойдет безумная жара и природа обновится в другие цвета. Духи, которые стоит носить в этот сезон, конечно, отличаются от летних.
В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте о лучших духах, которые вам точно понравятся в осеннем сезоне.
Black Saffron Byredo
"Черный шафран" от шведского бренда Byredo - запах дорогой и респектабельный, и в то же время очень комфортный, способствующий релаксу, успокаивает своей сбалансированностью.
Это запах богатства и возможностей, достойной жизни, к которому стремится каждый. Передать эту ауру благополучия удалось парфюмерам нишевого шведского бренда Байредо, воплотив его в красивейшей композиции дерево-фужерных нот.
Chanel No 19
Этот аромат и бренд не нужно представлять. Он однозначно говорит сам за себя.
Если вы любите одновременно пудровые и свежие ароматы, полностью окутывающие ваше тело и придающие уверенности в себе, обратите внимание на Nº19 от роскошного бренда Chanel.
Классический аромат - тонкий, но выразительный. Благодаря этому вы непременно произведете впечатление на окружающих. Вы начнете притягивать к себе мужчин как сильный магнит.
Serge Lutens Fourreau Noir
Нишевый аромат от Сержа Лютана отлично подойдут на осенний вечер, в котором вы будете точно королевой. Этот парфюм вас увлечет, непременно.
Духи прекрасно подойдут как восточные вечерние ароматы, в которых бобы тонкая, лаванда и мускус очаровывают гармоничным сочетанием. Это точно 5 из 5!
China White Nasomatto
Это изысканная, тонкая, но одновременно насыщенная парфюмерная вода, предназначенная только для женщин и достойная представительница древесно-мускусных запахов.
Автором и создателем выступил сам Alessandro Gualtieri, умело соединивший эксклюзивные и неповторимые нотки.
Очень подходит именно осеннему сезону и выбор женщин, которые хотят комплиментов по поводу их аромата.
Comme des Garcons Black Pepper
Один из самых лучших ароматов для осени. Настоящий хит бренда, который чувственно раскроется с холодом на улице или с дождем.
Драгоценные семена и роскошная древесина сплетаются в потрясающей гармонии, подпоясанной аккордом мускуса. Зерна теплого, сухого черного перца растворяются в горячем кедре.
Promise Frederic Malle
Frederic Malle Promise оптимально подойдут как фруктовые дневные ароматы, в которых турецкая роза, гвоздика и ладан очаруют волшебным сочетанием. Он очень древесный, в нем ощущаются пачули, которые вас точно очаруют.
Hermes Elixir Des Merveilles - соблазнительный аромат для уверенных в себе и раскрепощенных женщин. Предлагаемая парфюмерная вода мгновенно привлекает внимание мужчин, очаровывая их роскошью шоколада, приятной горчинкой апельсиновой цедры и сладостью мандарина.
Аромат идеален на осень!
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