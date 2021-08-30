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Честь и уважение! Украинский бегун отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде 2020

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Япония, Понедельник 30 августа 2021 19:00
Честь и уважение! Украинский бегун отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде 2020 Фото: Игорь Цветов (facebook.com/igor.tsvietov.001)
Автор: Styler

Украинский бегун Игорь Цветов выиграл серебряную награду на Паралимпиаде на дистанции 100 метров. Во время церемонии награждения спортсмен отказался от совместного фото с бегунами с ПКР (Паралимпийский комитет России).

В финале забега Цветов боролся за "золото" с тремя бегунами с ПКР - Дмитрием Сафроновым, Артемом Калашяном и Давидом Джатиевым. Украинцу удалось обогнать Калашяна и Джатиева, а вот Сафронов его опередил.

После забега спортсмены вышли на церемонию награждения. Представители ПКР предложили Цветову сделать совместное фото призеров. Но украинский бегун от них отстранился.

Честь и уважение! Украинский бегун отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде 2020

Игорь Цветов проигнорировал российских спортсменов (фото: suspilne.media/скриншот UA: Перший)

Бегуны с ПКР сфотографировались вдвоем.

Честь и уважение! Украинский бегун отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде 2020

Игорь Цветов проигнорировал российских спортсменов (фото: suspilne.media/скриншот UA: Перший)

После этого Цветов прокомментировал свою позицию в Facebook.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", - отметил спортсмен.

Он также поблагодарил всех за поддержку. И извинился за то, что не принес "золото".

"Впереди еще одна дистанция в 200 м. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", - добавил он.

Украинцы поддержали его.

  • Игорь ты большой молодец! И оставайся таким!!!
  • Лучший;
  • От всех нас, горячо поздравляем! Честь и уважение!
  • Молодец! Успеха на 200-метровке.

"Спорт не вне политики. Наш спортсмен Игорь Цветов, который завоевал серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отказался фотографироваться с русскими, которые взяли золото и бронзу. Уважение! И за достижения, и за патриотизм", - прокомментировал поступок паралимпийца Сергей Притула.

Напомним, украинская спортсменка Ярослава Магучих, взявшая "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020, попала в скандал из-за совместных фото с россиянкой Марией Ласицкене.

После этого Магучих расставила все точки над "і" в скандале с обнимашками.

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