Парад планет 2022: когда лучше посмотреть увлекательное зрелище

Когда лучше наблюдать парад планет

Как сообщает Spaceweather, наблюдать за явлением можно незадолго до рассвета.

Лучшее время для просмотра – с 21 по 26 июня, когда Луна станет в один ряд с другими планетами.

Вы сможете увидеть все пять планет - в линию выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Их можно будет увидеть в порядке увеличения расстояния до Солнца, слева направо от линии горизонта.

Первым будет Меркурий (58 миллионов километров от звезды), а последним – Сатурн (1,4 миллиарда километров).

Почему это редкое явление

Это явление будет первым большим парадом планет за 18 лет. В прошлый раз его можно было наблюдать в 2004 году. Полным считается парад, в котором участвуют все восемь планет Солнечной системы. А следующий большой парад планет пройдет только в сентябре 2040 года.

Парад планет - редкое явление (Скриншот spaceweatherarchive.com)

Почему парад планет считается мистическим

Астрологи считают, что парад планет – это явление, которое, с одной стороны, обросло ореолом тайн, загадок и суеверий, а с другой считается "моментом силы", способным оказать существенное влияние на энергетический потенциал и судьбу человека.

Специалисты уверены, в этот день усиливается влияние потустороннего мира и души умерших могут выходить на контакт. Большой силой обладают заговоры, обряды и ритуалы, особенно те, которые направлены на защиту от злых сил.

Постарайтесь направить энергию в правильное русло - загадать сокровенное желание, не акцентировать мысли на негативе.