Парад планет 2022: коли краще подивитися захоплююче видовище

Коли краще спостерігати парад планет

Як повідомляє Spaceweather, спостерігати за явищем можна незадовго до світанку.

Кращий час для перегляду – з 21 по 26 червня, коли Місяць стане в один ряд з іншими планетами.

Ви зможете побачити всі п'ять планет - в лінію вишикуються Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. Їх можна буде побачити в порядку збільшення відстані до Сонця, зліва направо від лінії горизонту.

Першим буде Меркурій (58 мільйонів кілометрів від зірки), а останнім – Сатурн (1,4 мільярда кілометрів).

Чому це рідкісне явище

Це явище буде першим великим парадом планет за 18 років. Минулого разу його можна було спостерігати у 2004 році. Повним вважається парад, в якому беруть участь всі вісім планет Сонячної системи. А наступний великий парад планет пройде тільки у вересні 2040 року.

Парад планет - рідкісне явище (скріншот spaceweatherarchive.com)

Чому парад планет вважається містичним

Астрологи вважають, що парад планет – це явище, яке, з одного боку, обросло ореолом таємниць, загадок і забобонів, а з іншого вважається "моментом сили", здатним зробити істотний вплив на енергетичний потенціал і долю людини.

Фахівці впевнені, в цей день посилюється вплив потойбічного світу і душі померлих можуть виходити на контакт. Великою силою володіють змови, обряди і ритуали, особливо ті, які спрямовані на захист від злих сил.

Постарайтеся направити енергію в правильне русло - загадати сокровенне бажання, не акцентувати думки на негативі.