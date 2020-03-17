Парад планет 18 марта: для кого этот день станет судьбоносным

Гороскоп в день парада планет 18 марта 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи составили гороскоп в день парада планет 18 марта. На жизнь каких знаков Зодиака повлияет это астрономическое событие - в материале Styler

Гороскоп 2020 на 18 марта - день парада планет - составили астрологи. Парад можно будет наблюдать утром или вечером среды. В одну линию выстроятся Марс, Юпитер, Сатурн и убывающая Луна.

Это астрономическое событие значительно повлияет на жизнь четырех знаков Зодиака. Кто сможет воспользоваться шансами, который дадут звезды - в материале Styler.

Oвeн

Овен, по мнению астрологов, может сорвать куш. Для него этот парад планет станет невероятно благоприятным событием. Но за желаемое придется заплатить. Вместе с открывшимися возможностями, вы столкнетесь с рядом препятствий и трудностей. Те, кто не побоятся и проявят достаточно настойчивости, чтобы преодолеть эту полосу препятствий, смогут изменить жизнь в лучшую сторону.

Cкopпиoн

Для него этот парад планет станет по-настоящему поворотным моментом. Если в последнее время вам казалось, что вы запутались, как в любовных делах, так и карьерных коридорах, среда сможет расставить все по своим местам. 18 марта может произойти важное событие, которое заставит вас задуматься и посмотреть на ситуацию под другим углом.

Cтpeлeц

Стрельца парад планет порадует приятным знакомством, которое может стать судьбоносным. В этот день очень велик шанс найти родственную душу - человека, который сможет вас понять и принять со всеми достоинствами и изъянами. Астрологи считают, что неожиданная онлайн-встреча может перевернуть вашу размеренную жизнь. Стоит приложить все усилия, чтобы сохранить эту невидимую связь до тех пор, пока вам не удастся сходить на первое свидание.

Pыбы

Долгое время Рыбы могли чувствовать себя обделенными в профессиональном плане. Как бы вы не старались, повышения, премии, надбавки обходили вас стороной. Но 18 марта все может измениться. Этот день можно считать точкой старта к новому вам - успешному, инициативному и креативному. Начальство наконец-то заметит ваши старания и оценит их сполна.

Чтобы увидеть этот парад планет, необходимо утром 18 марта до восхода Солнца, находясь на открытой равнинной местности, смотреть в южном и юго-восточном направлении. Планеты и Луна будут видны невысоко над горизонтом.

Ранее мы писали, что звезды сулят всем знакам Зодиака на сегодня.