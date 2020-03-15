Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: кого ждет везение с 16 по 22 марта

Гороскоп на март 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи дали самый точный прогноз для всех знаков Зодиака на неделю, с 16 по 22 марта

Гороскоп на март 2020 года гласит о том, что первый месяц весны станет напряженным для большинства представителей зодиакального созвездия. Месяц будет наполнен хлопотами, неприятностями, но ожидается много судьбоносных встреч и внезапных изменений.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе, с 16 по 22 марта и посоветовали в ближайшие семь дней не думать о плохом, а мысли направить на достижение целей.

Овен

Представители этого знака будут успешны в делах на следующей недели, но для этого им придется приложить максимум усилий. Возможны сложные ситуации, в которых придется держать эмоции в узде, чтобы не притянуть неприятности. Стоит избегать конфликтов и скандалов в людных местах, а в отношениях с близким человеком лучше занять выжидательную позицию и не обращать внимания на неурядицы.

Телец

Неделя будет благоприятной и звезды сулят радостные встречи и комфортные разговоры. В начале недели беседы будут касаться работы, а в конце – любви. Астрологи отмечают, что Тельцам на этой неделе звезды подарят хорошее настроение, которым можно поделиться с близкими. На выходных стоит сменить обстановку и отправиться в небольшое путешествие с близким человеком. Отличным времяпровождением станет уединенный уик-энд. Неделя благоприятна для покупок.

Близнецы

Все дела в ближайшие семь дней будут идти в гору и все сложности получится быстро решить. Главное – не испугаться трудностей и высказывать свое мнение без всяких сомнений. В конце недели могут появиться новые идеи, которые будут направлены на достижение успеха. Не стоит обращать внимания на сомнения коллег и партнеров, и доводить все задуманное до конца.

Рак

Неделя начнется непросто, возможны нестыковки и неурядицы. Компенсацией за это станут спокойствие и гармония в личной жизни. Звезды рекомендуют в конце недели порадовать своего близкого человека сюрпризом. На этой неделе не стоит оставаться в одиночестве, а свободное время уделить веселью в компании друзей. Не стоит на этой неделе обманывать близких, проявлять агрессию и ревность.

Лев

Представителей этого знака ждет благоприятная неделя. Возможны крупные покупки или решение давнего спора. Работа займет много времени и сил, но она принесет удовлетворение и желаемый результат. В период с 16 по 22 марта не стоит торопиться с принятием решений. Кроме того, астрологи предупредили, что не все на этой неделе будет получаться с первого раза.

Дева

Первые два недели стоит уделить любимому делу и не расстраиваться от того, что планеты находятся в некотором диссонансе. Вечера стоит проводить с близкими людьми. В конце недели могут возникнуть испытания, которые добавят сил. Нападки недругов лучше отбивать сразу и жестко. В любви стоит проявить дипломатичность и осторожность.

Весы

В понедельник возможны неприятные хлопоты, но уже со вторника дела пойдут в гору и оптимизм поможет избежать разочарований. Домашние дела стоит отложить до выходных, так как в начале недели ожидается упадок сил. В конце недели энергия снова вернется и это позволит решить все вопросы без особого напряжения. Самыми благоприятными днями станут 21 и 22 марта.

Скорпион

На этой неделе стоит внимательнее отнестись к тратам, так как появится непреодолимое желание потратить их на какую-то ерунду. Развлечь себя на этой неделе стоит общением и новыми знакомствами. Астрологи советуют на этой неделе не бояться ставить себе сложные задачи, так как все планеты и звезды будут настроены помочь их решить.

Стрелец

В ближайшие семь дней прибавится работы, но энергетика звезд поможет справиться со всеми задачами. Астрологи советуют в ближайшие дни найти время для отдыха, так как к концу недели возможен упадок сил. В ближайшие дни стоит возобновить старые отношения и есть шанс увидеть приятного человека в самом начале недели. Также благоприятны свидания, флирт и знакомства. В ссоре стоит сделать первый шаг к примирению.

Козерог

На этой неделе стоит уделить внимание общению с близкими людьми. Не стоит усложнять себе жизнь обидами, завистью и злостью, так как это начнет разрушать изнутри. В работе стоит быть осмотрительнее, особенно 18 и 19 марта. Самое мощное оружие в ближайшие семь дней - это доброта, она поможет и в отношениях с близкими людьми, и на работе.

Водолей

Неделя не подходит для построения планов на будущее и стоит посвятить это время решению накопленных проблем. В начале недели настроение будет изменчивым, но нельзя допускать, чтобы это отразилось на работе. В работе стоит проявить решительность, трудолюбие и готовность помочь. Звезды рекомендуют не давать в долг и не тратить много денег.

Рыбы

В ближайшие дни Рыбами одолеет апатия и лень, но ближе к середине недели появиться желание работать и преодолевать трудности. Возможны крупные и важные покупки. На выходных стоит полноценно отдохнуть и отодвинуть работу на второй план – это обязательное условие привлечения удачи. Стоит позаботиться о своем здоровье и избавиться от вредных привычек. Также не стоит забывать о близких друзьях.

Напомним, ранее мы писали, кому из знаков Зодиака повезет во второй половине марта.