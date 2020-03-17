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Парад планет 18 березня: для кого цей день стане доленосним

STYLERЖиття    17.03.2020 - 18:22
Парад планет 18 березня: для кого цей день стане доленосним
Гороскоп на день параду планет 18 березня 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи склали гороскоп на день параду планет 18 березня. На життя яких знаків Зодіаку вплине ця астрономічна подія - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на 18 березня - день параду планет - склали астрологи. Парад можна буде спостерігати вранці або ввечері середовища. В одну лінію вишикуються Марс, Юпітер, Сатурн і Місяць, що убуває.

Ця астрономічна подія значно вплине на життя чотирьох знаків Зодіаку. Хто зможе скористатися шансами, який дадуть зірки - в матеріалі Styler.

Овен

Овен, на думку астрологів, може зірвати куш. Для нього цей парад планет стане неймовірно сприятливою подією. Але за бажане доведеться заплатити. Разом з можливостями, що відкрилися, ви зіткнетеся з низкою перешкод і труднощів. Ті, хто не побояться і проявлять достатньо наполегливості, щоб подолати цю смугу перешкод, зможуть змінити життя на краще.

Скорпіон

Для нього цей парад планет стане по-справжньому поворотним моментом. Якщо останнім часом вам здавалося, що ви заплуталися, як у любовних справах, так і кар'єрних коридорах, середа зможе розставити все по своїх місцях. 18 березня може відбутися важлива подія, яка змусить вас задуматися і подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Стрілець

Стрільця парад планет потішить приємним знайомством, яке може стати доленосним. У цей день дуже великий шанс знайти споріднену душу - людину, яка зможе вас зрозуміти і прийняти з усіма чеснотами і вадами. Астрологи вважають, що несподівана онлайн-зустріч може перевернути ваше розмірене життя. Варто докласти усіх зусиль, щоб зберегти цей невидимий зв'язок до тих пір, поки вам не вдасться піти на перше побачення.

Риби

Довгий час Риби могли відчувати себе обділеними в професійному плані. Як би ви не старалися, підвищення, премії, надбавки обходили вас стороною. Але 18 березня все може змінитися. Цей день можна вважати точкою старту до нового вас - успішного, ініціативного і креативного. Начальство нарешті помітить ваші старання і оцінить їх сповна.

Щоб побачити цей парад планет, необхідно вранці 18 березня до сходу Сонця, перебуваючи на рівнинній відкритій місцевості, дивитися в південному і південно-східному напрямку. Планети і Місяць будуть видні невисоко над горизонтом.

Раніше ми писали, що зірки обіцяють всім знакам Зодіаку на сьогодні.

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