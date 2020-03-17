Гороскоп на 17 марта: Девы пойдут на конфликт, а Рыбам светит прибыль

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи в гороскопе на сегодня 17 марта для всех знаков Зодиака рассказали, кому повезет, а кто столкнется с проблемами. Подробный гороскоп - в материале Styler

Гороскоп 2020 на 17 марта для всех двенадцати знаков Зодиака составили астрологи. Сегодня Овнов, Рыб и Водолеев ждет успех, Львы и Девы столкнутся с трудностями. В целом сегодняшний день выдастся напряженным, и многие вздохнут с облегчением, когда он закончится.

Кого сегодня ждут неудачи и разочарования? Кто сделает новый шаг в отношениях? Для кого этот день станет переломным? Подробно обо всем этом и не только - в гороскопе на 17 марта на Styler.

Овен (21.03 - 20.04)

Астрологи считают, что сегодня - день самостоятельности Овна. Успех ему принесут любые дела, где Овен ни от кого не зависит, сам принимает решения и сам готов нести ответственность за результат.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцу сегодня лучше заняться бытом и рутиной - разложить все по полочкам, распланировать будущие затраты. Обычные текущие дела, общение с близкими - именно то, что будет получаться у него лучше всего.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам во вторник нужно поменьше говорить и побольше слушать. Ведь из чужих разговоров они могут почерпнуть весьма полезную для себя информацию, которую можно будет использовать себе на благо.

Рак (22.06 - 22.07)

Рак захочет уединения и тишины. Если окружающие не будут ему мешать, астрологи уверены, он в одиночку способен свернуть горы! А вот в противном случае, увы, Рак вряд ли сумеет сосредоточиться на чем-либо и день пройдет впустую.

Лев (23.07 - 23.08)

Повышенная критичность и раздражительность Льва способна привести к конфликтам дома, на работе и просто на улице. Ему будет трудно сдержаться, чтобы не высказать всем всю правду о их недостатках.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева будет настроена резко, и окружающие имеют шанс услышать от нее много нелицеприятного для себя. Чтобы не создавать напряжение в семье и на работе, Деве следует держать себя в руках.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня планы Весов на работу или отдых с любимым человеком могут раз за разом давать сбой. Лучшее, что они могут сделать, это проявить терпение и понимание: со временем ситуация изменится.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпион, по мнению астрологов, будет отличаться повышенной раздражительностью и ворчливостью. Конечно, в этом виноват не он, - окружающие коварно вступят в сговор для того, чтобы испытать его терпение.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрелец будет наслаждаться вниманием окружающих – друзей, любимых, начальства и коллег. Из-за этого любые его действия и слова будут отличаться некоторой заносчивостью и демонстративностью.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогу стоит посвятить сегодня мелким делам, которые он откладывал на потом, вроде уборки или выбору нового зонта. А вот с решением важных вопросов ему пока торопиться не стоит.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолей будет с легкостью справляться с новой информацией. Его аналитические способности достигнут огромных высот и даже способны открыть Водолею глаза на некоторые вещи.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня следует привести в порядок свои финансы: день будет их к этому всеми силами склонять. Любые мысли в этом направлении со временем могут обернуться для Рыб неплохим доходом.

Овна и Рыб ждет успех, Тельцу и Козерогу следует заняться рутиной, Близнецам нужно поменьше болтать, Ракам захочется тишины, Львы и Девы будут конфликтовать, у Весов возникнут проблемы, Скорпионы будут ворчать на всех, Стрельцы окажутся в центре внимания, а Водолеи сделают открытие.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака повезет в прогнозе астрологов на неделю до 22 марта.