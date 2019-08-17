День независимости: в сети появились первые фото подготовки парада

День независимости Украины (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Украинские военные активно готовятся к Маршу достоинства

День независимости Украины уже совсем близко и украинские военные готовятся к Маршу достоинства, который пройдет в следующую субботу, 24 августа. Военнослужащий Андрей Кобзарь на своей странице в Facebook показал фотографии, на которых видна подготовка к торжеству.

По словам Кобзаря, репетиция парада прошла на территории завода имени Антонова. При этом руководить парадом приехал известный украинский режиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев. Кроме того, на подготовку приехали также представители студии "Квартал 95".

День независимости Украины: первые фото подготовки парада (фото: facebook.com/andriy.kobzar.7)

Стоит отметить, что Бадоев также выложил фото с подготовки к Маршу достоинства на своей странице в Facebook. Репетиция прошла под аккомпанемент военных оркестров, а вот военную технику видно не было.

День независимости Украины: первые фото подготовки парада (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

В Марше достоинства примут участие украинские военные, ветераны АТО, учителя, медики, волонтеры, спортсмены, дипломаты, а также дети.

Церемония начнется в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. В это время будет провозглашена минута молчания и прозвучат сто ударов колокола.

День независимости Украины: первые фото подготовки парада (фото: facebook.com/AlanBadoev.Director)

В день празднования на главной площади страны пройдет музыкально-хореографический флешмоб. Прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 пройдет награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины.

Напомним, ветераны АТО проведут военный марш в Киеве вместо отмененного.

Ранее сообщалось о том, что в сети резко отреагировали на отмену парада ко Дню независимости.