Парад к 30-летию Дня Независимости Украины: где и когда смотреть трансляцию

Уже совсем скоро, во вторник 24 августа, украинцы будут отмечать 30-летие Дня Независимости Украины. В честь праздника состоится тройной парад: на Крещатике в Киеве, в Одессе, и на реке Днепр в столице.

Где и когда можно посмотреть на парад - читайте в материале Styler ниже.

В торжественном мероприятии примут участие более 5 тысяч военных и представителей оборонного сектора. Также будет 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Напомним, в Киеве на репетиции парада заметили танк, обклеенный скотчем. Это вызвало недоумение в сети. Позже стало ясно скотч прикрепили, так как клейкую ленту часто используют при покраске техники под камуфляж.

Скотч решили не снимать перед парадом, чтобы узор не потемнел от копоти за время репетиции парада.

Мы также писали о том, что в центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада.