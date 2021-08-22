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Парад к 30-летию Дня Независимости Украины: где и когда смотреть трансляцию

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Воскресенье 22 августа 2021 17:03
Парад к 30-летию Дня Независимости Украины: где и когда смотреть трансляцию Фото: парад в Украине ко Дню Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Уже совсем скоро, во вторник 24 августа, украинцы будут отмечать 30-летие Дня Независимости Украины. В честь праздника состоится тройной парад: на Крещатике в Киеве, в Одессе, и на реке Днепр в столице.

Где и когда можно посмотреть на парад - читайте в материале Styler ниже.

Трансляция парадов 24 августа на телеканалах

  • Телеканал UA: Перший. Начало парада будет в 10:00, но трансляция торжеств начнется с 08:40.
  • Телеканал 1+1. Начало парада будет в 10:00.

Трансляция парадов 24 августа в сети

Что покажут на параде

В торжественном мероприятии примут участие более 5 тысяч военных и представителей оборонного сектора. Также будет 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Напомним, в Киеве на репетиции парада заметили танк, обклеенный скотчем. Это вызвало недоумение в сети. Позже стало ясно скотч прикрепили, так как клейкую ленту часто используют при покраске техники под камуфляж.

Скотч решили не снимать перед парадом, чтобы узор не потемнел от копоти за время репетиции парада.

Мы также писали о том, что в центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада.

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