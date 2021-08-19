В Киеве на репетиции парада заметили танк, обклеенный скотчем: что это за камуфляж (фото)

В Киеве на Крещатике на репетиции парада ко Дню Независимости заметили военную бронетехнику с наклеенным на корпус малярным скотчем в форме камуфляжа под "пиксель". Ситуация вызвала в сети недоумение, и начались активные обсуждения - с чем связано такое новшество.

Фото танка со скотчем в центре столицы сняли очевидцы, после чего кадры быстро разошлись в сети.

Речь идет о новом танке БМ "Оплот", который только около недели назад был изготовлен на харьковском заводе имени Малышева.

Так, на сайте предприятия отмечали, что боевую машину впервые можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины 24 августа в Киеве.

Это же подтверждает и волонтер, бывший советник главы Минобороны Юрий Бирюков в своем Facebook.

"При нас были "Оплоты" в масле, а теперь будут "Оплоты" в скотче. Но если серьезно, то это ни*ига вот не зрада - его только дней пять назад из сборочного цеха выкатили", - говорится в публикации.

В Киеве на репетиции парада увидели танк со скотчем на корпусе (фото: facebook.com/avgusew)

Так он прокомментировал некоторые возмущенные посты в сети, в которых юзеры обсмеивают такой клейкий "пиксель" на танке и иронизируют над увиденным. Как выяснилось - напрасно.

Уточняется, что на "Оплоте" скотч прикрепили, так как клейкую ленту часто используют при покраске техники под камуфляж. В частности, боевой транспорт сперва обклеивают скотчем, затем наносят краску, после чего скотч снимают, и вуаля - на его месте остаются светлые квадраты - пиксели. Ранее это не сделали и оставили ленты, чтобы узор не потемнел от копоти за время репетиции парада.

Скотч в форме "пикселя" на танке "Оплот" вызвал массу обсуждений в сети (фото: facebook.com/avgusew)

Впрочем, стоит отметить, что позже в сети появились снимки, как военные все же сдирали этот скотч с боевой техники.

Военные ВСУ отдирали скотч с корпуса танка на репетиции парада в Киеве (фото: facebook.com/ksenia.bykova.39)