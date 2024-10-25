UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Пара на мільйон": Денисенко розчулила обіймами з чоловіком-військовим

Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко, яка нещодавно чесно сказала, чи готова працювати з росіянами після війни, порадувала своїх фоловерів новим фото з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram знаменитості.

Акторка опублікувала кілька пристрасних фото в обіймах чоловіка-військового, який помітно змінився. Тепер Федінчик відростив бороду і виглядає ще мужнішим.

"Real love (реальне кохання - ред.)", - підписала вона чорно-білі світлини.

Судячи з фото, незважаючи на довгу розлуку та труднощі війни, парі вдається зберегти "вогник" та пристрасть у своїх відносинах.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагували у мережі

Фоловери пари відразу почали коментувати чуттєві фото:

  • "Найкраща, найкрасивіша пара"
  • "Пара на мільйон"
  • "Я не впізнала Федінчика"
  • "Боже, які ви сексуальні"
  • "Підпал"
  • "Видно, як ви сумуєте, ця пристрасть... Зрозуміють тільки дружини військових".

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про службу Андрія Федінчика

Після початку повномасштабного вторгнення РФ актор вивіз сім'ю у безпечне місце в Україні, а сам пішов у територіальну оборону у місті Житомир, а потім продовжив службу в ЗСУ.

Актор-військовий не афішує, де саме він перебуває і чим займається.

Денисенко неодноразово зізнавалася, що підтримувати відносини на відстані дуже складно. Разом із 7-річним сином Наталка постійно записує відео, яке відправляє чоловікові. Також вона завжди просить чоловіка, щоб він відправляв аудіо та відеоповідомлення синові, щоб їхній зв'язок на відстані не губився.

Востаннє Андрій Федінчик приїжджав у відпустку у серпні цього року, до цього пара бачилася у квітні.

Наталка з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуНаталка ДенисенкоЗірки шоу-бізнесу