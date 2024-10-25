"Пара на миллион": Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным

Популярная украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко, которая недавно честно сказала, готова ли работать с россиянами после войны, порадовала своих фолловеров новым фото с мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию в Instagram знаменитости.
Актриса опубликовала несколько страстных фото в объятиях мужа-военного, который заметно изменился. Теперь Фединчик отрастил бороду и выглядит еще мужечтвеннее.
"Real love (реальная любовь - ред.)", - подписала она черно-белые снимки.
Судя по фото, несмотря на долгую разлуку и трудности войны, паре удается сохранить "огонек" и страсть в своих отношениях.
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Фолловеры пары тут же принялись комментировать чувственные фото:
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
После начала полномасштабного вторжения РФ актер вывез семью в безопасное место в Украине, а сам пошел в территориальную оборону в городе Житомир, а затем продолжил службу в ВСУ.
Актер-военный не афиширует, где именно он находится и чем занимается.
Денисенко не раз признавалась, что поддерживать отношения на расстоянии очень сложно. Вместе с 7-летним сыном Наталка постоянно записывает видео, которые отправляет мужу. Также она всегда просит супруга, чтобы он отправлял аудио и видеосообщения сыну, чтобы их связь на расстоянии не терялась.
Последний раз Андрей Фединчик приезжал в отпуск в августе этого года, до этого пара виделась в апреле.
Ранее Наталка Денисенко снялась топлесс.
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