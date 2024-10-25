"Пара на мільйон": Денисенко розчулила обіймами з чоловіком-військовим

Популярна українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко, яка нещодавно чесно сказала, чи готова працювати з росіянами після війни , порадувала своїх фоловерів новим фото з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram знаменитості.

Акторка опублікувала кілька пристрасних фото в обіймах чоловіка-військового, який помітно змінився. Тепер Федінчик відростив бороду і виглядає ще мужнішим.

"Real love (реальне кохання - ред.)", - підписала вона чорно-білі світлини.

Судячи з фото, незважаючи на довгу розлуку та труднощі війни, парі вдається зберегти "вогник" та пристрасть у своїх відносинах.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагували у мережі

Фоловери пари відразу почали коментувати чуттєві фото:

"Найкраща, найкрасивіша пара"

"Пара на мільйон"

"Я не впізнала Федінчика"

"Боже, які ви сексуальні"

"Підпал"

"Видно, як ви сумуєте, ця пристрасть... Зрозуміють тільки дружини військових".

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про службу Андрія Федінчика

Після початку повномасштабного вторгнення РФ актор вивіз сім'ю у безпечне місце в Україні, а сам пішов у територіальну оборону у місті Житомир, а потім продовжив службу в ЗСУ.

Актор-військовий не афішує, де саме він перебуває і чим займається.

Денисенко неодноразово зізнавалася, що підтримувати відносини на відстані дуже складно. Разом із 7-річним сином Наталка постійно записує відео, яке відправляє чоловікові. Також вона завжди просить чоловіка, щоб він відправляв аудіо та відеоповідомлення синові, щоб їхній зв'язок на відстані не губився.

Востаннє Андрій Федінчик приїжджав у відпустку у серпні цього року, до цього пара бачилася у квітні.

Наталка з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)