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"Пара на миллион": Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным

Пятница 25 октября 2024 10:42
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"Пара на миллион": Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко, которая недавно честно сказала, готова ли работать с россиянами после войны, порадовала своих фолловеров новым фото с мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию в Instagram знаменитости.

Актриса опубликовала несколько страстных фото в объятиях мужа-военного, который заметно изменился. Теперь Фединчик отрастил бороду и выглядит еще мужечтвеннее.

"Real love (реальная любовь - ред.)", - подписала она черно-белые снимки.

Судя по фото, несмотря на долгую разлуку и трудности войны, паре удается сохранить "огонек" и страсть в своих отношениях.

&quot;Пара на миллион&quot;: Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным&quot;Пара на миллион&quot;: Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры пары тут же принялись комментировать чувственные фото:

  • "Самая лучшая, самая красивая пара"
  • "Пара на миллион"
  • "Я не узнала Фединчика"
  • "Господи, какие вы сексуальные"
  • "Поджег"
  • "Видно, как вы тоскуете, эта страсть... Поймут только жены военных".

&quot;Пара на миллион&quot;: Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о службе Андрея Фединчика

После начала полномасштабного вторжения РФ актер вывез семью в безопасное место в Украине, а сам пошел в территориальную оборону в городе Житомир, а затем продолжил службу в ВСУ.

Актер-военный не афиширует, где именно он находится и чем занимается.

Денисенко не раз признавалась, что поддерживать отношения на расстоянии очень сложно. Вместе с 7-летним сыном Наталка постоянно записывает видео, которые отправляет мужу. Также она всегда просит супруга, чтобы он отправлял аудио и видеосообщения сыну, чтобы их связь на расстоянии не терялась.

Последний раз Андрей Фединчик приезжал в отпуск в августе этого года, до этого пара виделась в апреле.

&quot;Пара на миллион&quot;: Денисенко растрогала объятиями с мужем-военным

&quot;Пара на миллион&quot;: Денисенко растрогала объятиями с мужем-военнымНаталка с мужем и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ранее Наталка Денисенко снялась топлесс.

Также популярный актер Влад Никитюк честно ответил, почему не пошел на фронт.

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