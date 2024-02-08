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Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Четвер 08 лютого 2024 18:56
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Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео) Складання оригамі - захоплюючий і корисний процес (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Мистецтво складання паперу - оригамі - дозволяє дітям і дорослим створювати чудернацьких паперових тварин та інші оригінальні фігури шляхом використання схем геометричних згинів і складок. Оригамі розвиває уважність, акуратність й логічне мислення, а також є чудовим дозвіллям для всієї родини.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вашій увазі низку кращих відеоінструкцій українською для створення найпростіших фігур з паперу.

Журавлик

Паперовий журавлик - класична фігурка японського мистецтва оригамі.

В японській культурі вважається, що саме його крила несуть душі померлих до раю.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "журавлик" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Жабка

Ці паперові жабки - не просто красиві.

Якщо їх правильно скласти, вони зможуть стрибати, неначе справжні.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "жабка" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Човник

Паперовий човник добре відомий багатьом дорослим ще з дитинства.

Дітлахи також будуть від нього в захваті, адже цей витвір паперового мистецтва можна навіть спробувати спустити на воду.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "човник" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Метелик

Такими паперовими метеликами можна прикрасити будь-яке приміщення.

Якщо ж їх ще й розфарбувати, вони перетворяться на майже справжніх.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "метелик" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Літачок

Хто з нас не любить складати літачки й змагатися, чий пролетить далі або ж довше протримається у повітрі?

Автори цієї відеоінструкції запевняють, що складений за правилами оригамі літачок пролетить дуже далеко і зможе перемогти інші.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "літачок" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Сюрікен

Діти часто мріють про нестандартні іграшки. Паперовий сюрікен може стати чудовим рішенням як для хлопчиків, так і для дівчаток.

Ця японська метальна зброя, вироблена з паперу, може подарувати безліч цікавих вражень.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "сюрікен" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Голуб

Створення паперового голубу миру особливо актуальне на тлі боротьби з російськими загарбниками.

Його можна зробити у кольорах прапора і використати, наприклад, для оформлення кімнати чи шкільного класу. Крім того, таких голубів можна надіслати захисникам України на знак вдячності за їхню мужність і роботу.

Паперова магія. Найпростіші оригамі для дітей і дорослих (відео)

Оригамі "голуб" (скріншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як створити оригінальні меми за лічені хвилини за допомогою кращих додатків для смартфонів і ПК.

Читайте також про 15 кращих україномовних YouTube-каналів для корисного дозвілля.

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