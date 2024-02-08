Бумажная магия. Самые простые оригами для детей и взрослых (видео)
Искусство складывания бумаги - оригами - позволяет детям и взрослым создавать причудливых бумажных животных и другие оригинальные фигуры путем использования схем геометрических сгибов и складок. Оригами развивает внимательность, аккуратность и логическое мышление, а также является прекрасным досугом для всей семьи.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию ряд лучших видеоинструкций на украинском языке для создания простейших фигур из бумаги.
Журавлик
Бумажный журавлик - классическая фигурка японского искусства оригами.
В японской культуре считается, что именно его крылья несут души умерших в рай.
Оригами "журавлик" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Жабка
Эти бумажные жабки - не просто красивые.
Если их правильно сложить, они смогут прыгать, как будто настоящие.
Оригами "жабка" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Кораблик
Бумажный кораблик хорошо известен многим взрослым еще с детства.
Ребята также будут от него в восторге, ведь это произведение бумажного искусства можно даже попытаться спустить на воду.
Оригами "кораблик" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Бабочка
Такими бумажными бабочками можно украсить любое помещение.
Если же их еще и раскрасить, они превратятся в почти настоящих.
Оригами "бабочка" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Самолетик
Кто из нас не любит складывать самолетики и соревноваться, чей пролетит дальше или дольше продержится в воздухе?
Авторы этой видеоинструкции уверяют, что сложенный по правилам оригами самолетик пролетит очень далеко и сможет победить других.
Оригами "самолетик" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Сюрикен
Дети часто мечтают о нестандартных игрушках. Бумажный сюрикен может стать отличным решением как для мальчиков, так и для девочек.
Это японское метательное оружие, произведенное из бумаги, может подарить множество интересных впечатлений.
Оригами "сюрикен" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Голубь
Создание бумажного голубя мира особенно актуально на фоне борьбы с российскими захватчиками.
Его можно сделать в цветах флага и использовать, например, для оформления комнаты или школьного класса. Кроме того, таких голубей можно отправить защитникам Украины в благодарность за их мужество и работу.
Оригами "голубь" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)
Напомним, ранее мы рассказывали, как создать оригинальные мемы в считанные минуты с помощью лучших приложений для смартфонов и ПК.
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