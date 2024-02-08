Бумажная магия. Самые простые оригами для детей и взрослых (видео)

Искусство складывания бумаги - оригами - позволяет детям и взрослым создавать причудливых бумажных животных и другие оригинальные фигуры путем использования схем геометрических сгибов и складок. Оригами развивает внимательность, аккуратность и логическое мышление, а также является прекрасным досугом для всей семьи.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию ряд лучших видеоинструкций на украинском языке для создания простейших фигур из бумаги.

Журавлик

Бумажный журавлик - классическая фигурка японского искусства оригами.

В японской культуре считается, что именно его крылья несут души умерших в рай.

Оригами "журавлик" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Жабка

Эти бумажные жабки - не просто красивые.

Если их правильно сложить, они смогут прыгать, как будто настоящие.

Оригами "жабка" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Кораблик

Бумажный кораблик хорошо известен многим взрослым еще с детства.

Ребята также будут от него в восторге, ведь это произведение бумажного искусства можно даже попытаться спустить на воду.

Оригами "кораблик" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Бабочка

Такими бумажными бабочками можно украсить любое помещение.

Если же их еще и раскрасить, они превратятся в почти настоящих.

Оригами "бабочка" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Самолетик

Кто из нас не любит складывать самолетики и соревноваться, чей пролетит дальше или дольше продержится в воздухе?

Авторы этой видеоинструкции уверяют, что сложенный по правилам оригами самолетик пролетит очень далеко и сможет победить других.

Оригами "самолетик" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Сюрикен

Дети часто мечтают о нестандартных игрушках. Бумажный сюрикен может стать отличным решением как для мальчиков, так и для девочек.

Это японское метательное оружие, произведенное из бумаги, может подарить множество интересных впечатлений.

Оригами "сюрикен" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)

Голубь

Создание бумажного голубя мира особенно актуально на фоне борьбы с российскими захватчиками.

Его можно сделать в цветах флага и использовать, например, для оформления комнаты или школьного класса. Кроме того, таких голубей можно отправить защитникам Украины в благодарность за их мужество и работу.

Оригами "голубь" (скриншот: youtube.com/@CikaviSamorobky)