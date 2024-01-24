Що дивитись після роботи та у вихідні? 15 кращих україномовних YouTube-каналів для корисного дозвілля

Кращі україномовні YouTube-канали пропонують глядачам цікавий контент для відпочинку після важкого робочого дня чи у вихідні.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку цікавих україномовних YouTube-каналів для корисного дозвілля.

Цей канал від українських письменників, видавців і громадських діячів - братів Капранових - по-новому розповідає українцям про власну Батьківщину.

Тут ви знайдете цікаві відео на тему історії України, державних символів або ж видатних діячів з різних епох.

YouTube-канал "імені Т.Г. Шевченка" (скріншот: youtube.com/@imtgsh)

Канал пропонує українцям підвищити свою наукову грамотність.

Тут можна знайти перекладені й озвучені українською науково-популярні та освітні відеоролики з фізики, астрономії, біології, географії та математики.

YouTube-канал "Цікава наука" (скріншот: youtube.com/@cikavanauka)

Цей канал розповідає про технологічні новинки та гаджети, аналізує ринок ІТ-технологій та дозволяє завжди бути в курсі новітніх розробок.

Тут ви знайдете корисні та цікаві оглядові, аналітичні та рекомендаційні матеріали, викладені доступною мовою.

YouTube-канал "Огляд UA" (скріншот: youtube.com/@viewua)

Канал від Віталія Гордієнка пропонує глядачам оригінальні та цікаві відео про світ кінематографа і роль України у цій сфері.

Тут можна знайти огляди культових стрічок, цікаві факти про фільми та серіали, інтерв'ю з акторами й громадськими діячами, а також корисні підбірки на різний смак.

YouTube-канал "Загін Кіноманів" (скріншот: youtube.com/@zagin_kinomaniv)

Канал позиціонує себе як "простір для пізнання сучасної української музики без форматів та обмежень".

Тут можна знайти корисні підбірки кращих українських синглів, огляди музичних премій та церемоній, інсайди про український музикальний шоубізнес, музикантів та співаків.

YouTube-канал Bezodnya Music (скріншот: youtube.com/@bezodnyamusic)

Цей канал є майданчиком правдивої інформації про Україну, суспільно-культурним мультимедійним українознавчим проектом, матеріали якого засновані на результатах власних експедицій.

Він розповідає про боротьбу із російськими окупантами, елітні підрозділи української армії та їхні звитяги, культуру, фермерство та інші аспекти життя під час війни, історії простих українців та експедиції звільненими регіонами.

YouTube-канал Ukraїner (скріншот: youtube.com/@ukrainernet)

Проект журналіста і мандрівника Дмитра Комарова пропонує українцям подорожувати світом та Україною.

Тут можна знайти корисну інформацію про різні країни, відвідати таємничі куточки нашої Батьківщини, а також ознайомитися з проектом "РІК", присвяченим річниці війни з російськими загарбниками.

YouTube-канал "СВІТ НАВИВОРІТ" (скріншот: youtube.com/@SVITNAVYVORIT)

Канал позиціонує себе як "наймасштабніший стендап-проект України".

Тут зібрані виступи провідних українських стендап-коміків, сатиричні розбірки відомих фільмів та безліч інших смішних чи жартівливих відеоматеріалів.

YouTube-канал "Підпільний стендап" (скріншот: youtube.com/@UndergroundStandUp)

Заснований Андрієм Лузаном, Миколою Зиряновим і Валіком Міхієнком канал пропонує своїм глядачам незалежний гумористичний контент.

Тут можна знайти розважальні відео на будь-який смак - від стрімів із зірками чи військовими, до флірт-шоу за участі українських музикантів і коміків.

YouTube-канал "ЛЕВИ НА ДЖИПІ" (скріншот: youtube.com/@lions_on_a_jeep)

Цей канал для геймерів та ігроманів різного віку веде Юлік зі Львова.

Тут можна знайти корисний україномовний контент про світ відеоігор - огляди, підбірки, проходження та поради щодо тих чи інших гаджетів або девайсів.

YouTube-канал "Падон" (скріншот: youtube.com/@pad0n)

Цей канал може зацікавити мисливців і тих, хто прагне орієнтуватися у різних типах зброї та їхніх "фішках".

Він розповідає все про полювання, стрілецьку зброю, ножі та інші корисні для аутдору речі.

YouTube-канал "ІБІС Зброя та Полювання" (скріншот: youtube.com/@IbisArms)

Ще один канал від ІБІС пропонує якісний контент для рибалок і туристів.

Тут можна знайти корисні відео про риболовлю в Україні, поради щодо різних типів лову та снастей, навчальні рубрики для новачків та розважальні влоги для всіх і кожного.

YouTube-канал "ІБІС. Риболовля та туризм" (скріншот: youtube.com/@ibisfishingua)

Канал українського кулінарного експерта покликаний "поліпшити культуру харчування та посилити статус української кухні у світі".

Тут можна знайти нескладні й цікаві відеорецепти, підбірки кращих страв на всі випадки життя, кулінарні лайфаки та корисну інформацію щодо приготування складних страв.

YouTube-канал "Євген Клопотенко" (скріншот: youtube.com/@klopotenko)

Канал НСЗУ пропонує глядачам вичерпну інформацію про різні аспекти охорони здоров'я в Україні та світі.

Тут можна знайти корисні поради для здорового життя, ознайомитись з доступними для українців освітніми курсами, дослідити безкоштовні послуги від медичних закладів тощо.

YouTube-канал "Національна служба здоров'я України" (скріншот: youtube.com/@nszu_gov_ua)

Автор цього каналу пропонує користувачам якісний "розбір" українського YouTube-простору.

Тут можна знайти корисну інформацію про найпопулярніших українських блогерів і стрімерів, огляди найкращих мемів, навіть перевірити свої знання з різних шкільних предметів і пройти "ЗНО тест".

YouTube-канал ANDR10XA (скріншот: youtube.com/@ANDR10XA)