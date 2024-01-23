Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК
Зробити мем на смартфоні або комп'ютері допоможуть різні спеціалізовані додатки для Android, iOS та Windows - так звані мемогенератори.
РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих застосунків і програм, які допоможуть створити меми за лічені хвилини.
Meme Generator
Застосунок для Android та iOS дозволяє створювати меми на основі великої колекції шаблонів або власних зображень чи GIF-файлів.
Крім того, він дозволяє ділитися своїми творіннями з друзями та знайомими через будь-яку програму, а також швидко зберігати меми на будь-якому гаджеті.
Додаток Meme Generator (скріншот: play.google.com)
"Мемомет"
Цей додаток для Android та iOS було розроблено з використанням "розумних" технологій - штучного інтелекту.
Він дозволяє переглядати найкращі українські меми та створювати власні за допомогою колажування, автоматичного вирізання чи видалення об'єктів, додавання тексту, заміни фону та інших інструментів.
Додаток "Мемомет" (скріншот: play.google.com)
"Canva: дизайн, фото та відео"
Ця програма для Android, iOS та Windows є універсальним фото та відеоредактором. Вона дозволяє також створювати колажі, логотипи та власні унікальні меми.
У додатку міститься велика колекція настроюваних шаблонів, шрифтів та найрізноманітніших інструментів для роботи з фото та відеоматеріалами.
Додаток "Canva: дизайн, фото та відео" (скріншот: play.google.com)
piZap: Design & Edit Photos
Ця програма для Android та iOS дозволяє не лише створювати меми, але й редагувати фотографії та інші зображення.
Вона містить велику кількість шрифтів, наклейок, рамок, фільтрів, а також стандартних зображень на вибір.
Додаток piZap: Design & Edit Photos (скріншот: play.google.com)
Imgflip: Make Memes & GIFs
Ця програма для для Android та Windows надає користувачеві доступ до великої колекції шаблонів і дозволяє створювати власні унікальні меми за допомогою "розумних" технологій у кілька кліків.
Крім того, застосунок може створювати анімовані GIF-файли, використовуючи камери гаджетів чи інші відеофайли.
Додаток Imgflip: Make Memes & GIFs (скріншот: play.google.com)
Supermeme.ai
Застосунок для Android, iOS та Windows допомагає перетворювати простий текст на меми у кілька кліків - за допомогою штучного інтелекту.
Крім того, для створення мемів і графічних зображень він дозволяє використовувати велику колекцію класичних і сучасних шаблонів, а також власні світлини.
Додаток Supermeme.ai (скріншот: play.google.com)
Memix - Make memes fast
Ця програма для Android та Windows дозволяє перетворювати текст на меми за допомогою "розумних" алгоритмів, або ж створювати їх за допомогою шаблонів (як статичних, так і анімованих) і власних фотографій.
Простий і зручний у використанні додаток пропонує створювати меми, зберігати їх у власній галереї, а також ділитися з друзями.
Додаток Memix - Make memes fast (скріншот: play.google.com)
Meme Maker - Mematic
Популярний додаток для Android та iOS містить тисячі різних шаблонів і наклейок.
Він дозволяє створювати меми за лічені хвилини, працювати з різними шрифтами, створювати колажі та редагувати власні зображення.
Додаток Meme Maker - Mematic (скріншот: play.google.com)
Memedroid - Memes App, Funny P
Застосунок для Android та iOS - ідеальний для тих користувачів, які люблять не просто створювати оригінальні меми, але й ділитися ними з іншими.
Ця програма є цілою онлайн-спільнотою шанувальників гумору з усього світу, дещо схожою на соціальну мережу. Тут кожен охочий може опублікувати свої меми та переглянути інші доступні.
Додаток Memedroid - Memes App, Funny P (скріншот: play.google.com)
MemeMaker
Ця програма для Android, iOS та Windows є генератором мемів із сучасним дизайном.
Вона дозволяє працювати з шаблонами та фільтрами, власними фотографіями чи картинками, а також додавати до зображення необмежену кількість текстових блоків з різними шрифтами й кольорами.
Додаток MemeMaker (скріншот: play.google.com)
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