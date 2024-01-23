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Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Вівторок 23 січня 2024 18:30
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Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК Створювати меми можна легко та швидко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Зробити мем на смартфоні або комп'ютері допоможуть різні спеціалізовані додатки для Android, iOS та Windows - так звані мемогенератори.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих застосунків і програм, які допоможуть створити меми за лічені хвилини.

Meme Generator

Застосунок для Android та iOS дозволяє створювати меми на основі великої колекції шаблонів або власних зображень чи GIF-файлів.

Крім того, він дозволяє ділитися своїми творіннями з друзями та знайомими через будь-яку програму, а також швидко зберігати меми на будь-якому гаджеті.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток Meme Generator (скріншот: play.google.com)

"Мемомет"

Цей додаток для Android та iOS було розроблено з використанням "розумних" технологій - штучного інтелекту.

Він дозволяє переглядати найкращі українські меми та створювати власні за допомогою колажування, автоматичного вирізання чи видалення об'єктів, додавання тексту, заміни фону та інших інструментів.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток "Мемомет" (скріншот: play.google.com)

"Canva: дизайн, фото та відео"

Ця програма для Android, iOS та Windows є універсальним фото та відеоредактором. Вона дозволяє також створювати колажі, логотипи та власні унікальні меми.

У додатку міститься велика колекція настроюваних шаблонів, шрифтів та найрізноманітніших інструментів для роботи з фото та відеоматеріалами.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток "Canva: дизайн, фото та відео" (скріншот: play.google.com)

piZap: Design & Edit Photos

Ця програма для Android та iOS дозволяє не лише створювати меми, але й редагувати фотографії та інші зображення.

Вона містить велику кількість шрифтів, наклейок, рамок, фільтрів, а також стандартних зображень на вибір.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток piZap: Design & Edit Photos (скріншот: play.google.com)

Imgflip: Make Memes & GIFs

Ця програма для для Android та Windows надає користувачеві доступ до великої колекції шаблонів і дозволяє створювати власні унікальні меми за допомогою "розумних" технологій у кілька кліків.

Крім того, застосунок може створювати анімовані GIF-файли, використовуючи камери гаджетів чи інші відеофайли.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток Imgflip: Make Memes & GIFs (скріншот: play.google.com)

Supermeme.ai

Застосунок для Android, iOS та Windows допомагає перетворювати простий текст на меми у кілька кліків - за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, для створення мемів і графічних зображень він дозволяє використовувати велику колекцію класичних і сучасних шаблонів, а також власні світлини.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток Supermeme.ai (скріншот: play.google.com)

Memix - Make memes fast

Ця програма для Android та Windows дозволяє перетворювати текст на меми за допомогою "розумних" алгоритмів, або ж створювати їх за допомогою шаблонів (як статичних, так і анімованих) і власних фотографій.

Простий і зручний у використанні додаток пропонує створювати меми, зберігати їх у власній галереї, а також ділитися з друзями.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток Memix - Make memes fast (скріншот: play.google.com)

Meme Maker - Mematic

Популярний додаток для Android та iOS містить тисячі різних шаблонів і наклейок.

Він дозволяє створювати меми за лічені хвилини, працювати з різними шрифтами, створювати колажі та редагувати власні зображення.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток Meme Maker - Mematic (скріншот: play.google.com)

Memedroid - Memes App, Funny P

Застосунок для Android та iOS - ідеальний для тих користувачів, які люблять не просто створювати оригінальні меми, але й ділитися ними з іншими.

Ця програма є цілою онлайн-спільнотою шанувальників гумору з усього світу, дещо схожою на соціальну мережу. Тут кожен охочий може опублікувати свої меми та переглянути інші доступні.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток Memedroid - Memes App, Funny P (скріншот: play.google.com)

MemeMaker

Ця програма для Android, iOS та Windows є генератором мемів із сучасним дизайном.

Вона дозволяє працювати з шаблонами та фільтрами, власними фотографіями чи картинками, а також додавати до зображення необмежену кількість текстових блоків з різними шрифтами й кольорами.

Оригінальні меми за лічені хвилини. 10 кращих додатків для смартфонів і ПК

Додаток MemeMaker (скріншот: play.google.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про низку додатків, котрі вбережуть ваші очі та зір.

Читайте також про кращі додатки для дозвілля дітей.

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