Папарацци в ярости: принц Гарри попал в громкий скандал

Принц Гарри разгневал журналистов (фото: GettyImages)

Принц Гарри не на шутку обидел журналистов

Принц Гарри разозлил журналистов тем, что лишил их 40-летней традиции. Так, он заявил, что не собирается рассказывать сразу же о рождении первенца публике. Влюбленные не хотят позировать с ребенком на руках перед госпиталем, однако журналистов такая позиция не устраивает. Об этом информирует New York Times.

Так, один из представителей британского таблоида The Sun выразил недовольство тем, что пара решила держать всех в неведении. "Общественность имеет право знать о жизни тех, кто финансируется в основном на их налоги. Вы либо принимаете это, либо становитесь частным лицом. Что-то одно", - негодует журналист.

Более того, они считали Гарри своим приятелем, а теперь он их игнорирует. Например, 78-летний фотограф издания Артур Эдвардс, который освещал рождение пяти королевских детей, расстроен таким обращением.

Он добавил: "Гарри был лучшим из всех. Мы могли встретиться в пабе и поговорить обо всем. Откровенно, но не освещая это. А теперь ни "Доброго утра", ничего. Он относится к нам как к телеграфным столбам".

Принц Гарри разгневал журналистов (фото: GettyImages)

Журналисты признают, что рождение ребенка - это личное, но когда речь идет о королевском малыше - это cовершенно другое. На данный момент остается лишь надеяться, что Меган Маркл и принц Гарри поделятся хоть какими-то снимками ребенка в Instagram.

Ранее мы публиковали топ-5 традиций королевской семьи, которые нарушила беременная Меган Маркл. В определенный момент герцогиня Сассекская решила отстаивать личные границы и делать вещи, которые явно расходятся с традициями королевской семьи.

Мы сообщали о том, что Меган Маркл сделала неожиданное заявление о своих родах. Кроме того, что она хочет провести этот день без внимания прессы и дома, она сообщила, что готова отказаться от анестезии и обезболивающих.

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