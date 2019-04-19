Папараці лютують: принц Гаррі потрапив у гучний скандал

Принц Гаррі розгнівав журналістів (фото: GettyImages)

Принц Гаррі не на жарт образив журналістів

Принц Гаррі розлютив журналістів тим, що позбавив їх 40-річної традиції. Так, він заявив, що не збирається розповідати відразу про народження первістка публіці. Закохані не хочуть позувати з дитиною на руках перед шпиталем, однак журналістів така позиція не влаштовує. Про це інформує New York Times.

Так, один з представників британського таблоїду The Sun висловив невдоволення тим, що пара вирішила тримати всіх у невіданні. "Громадськість має право знати про життя тих, хто фінансується в основному на їх податки. Ви або приймаєте це, або стаєте приватною особою. Щось одне", - обурюється журналіст.

Більше того, вони вважали Гаррі своїм приятелем, а тепер він їх ігнорує. Наприклад, 78-річний фотограф видання Артур Едвардс, який висвітлював народження п'яти королівських дітей, засмучений таким зверненням.

Він додав: "Гаррі був найкращим з усіх. Ми могли зустрітися в пабі та поговорити про все. Відверто, але не висвітлюючи це. А тепер ні "Доброго ранку", нічого. Він ставиться до нас як до телеграфних стовпів".

Принц Гаррі розгнівав журналістів (фото: GettyImages)

Журналісти визнають, що народження дитини - це особисте, але коли мова йде про королівського малюка - це зовсім інше. На даний момент залишається лише сподіватися, що Меган Маркл і принц Гаррі поділяться хоч якимись знімками дитини в Instagram.

Раніше ми публікували топ-5 традицій королівської сім'ї, які порушила вагітна Меган Маркл. Несподівано герцогиня Сассекская вирішила відстоювати особисті кордони і робити речі, які явно розходяться з традиціями королівської сім'ї.

Ми повідомляли про те, що Меган Маркл зробила несподівану заяву про свої пологи. Крім того, що вона хоче провести цей день без уваги преси вдома, вона повідомила, що готова відмовитися від анестезії та знеболювальних.

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