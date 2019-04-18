Топ-5 традиций королевской семьи, которые нарушила беременная Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Такое не позволялось еще никому

Чтобы стать полноправным членом королевской семьи, Меган Маркл решилась на массу серьезных перемен: отказалась от карьеры, поменяла веру, "перекроила" стиль, обучилась нужным манерам, забыла о встречах с подругами, светских тусовках, социальных сетях… Но когда речь зашла о беременности и ребенке, герцогиня Сассекская решила отстаивать личные границы и делать вещи, которые явно расходятся с традициями королевской семьи. К слову, принц Гарри ее только поддержал. Изучаем самые явные "нарушения".

Провела вечеринку бейби шауэр

"Тайная" вечеринка baby shower, которую Меган Маркл провела в Нью-Йорке в конце февраля, стала, пожалуй, самой обсуждаемой за всю историю. Еще больше интерес к ней подогрел тот факт, что это первое подобное мероприятие в королевской семье. Эта чисто американская традиция, которой в Великобритании не следуют. Возможно, потому на ней и присутствовали в основном близкие друзья Меган, среди которых Серена Уильямс и Амаль Клуни.

Отказалась показать малыша

Меган и Гарри не будут показывать малыша в первый день его рождения (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон, следуя традиции, введенной принцессой Дианой, показала всех трех детей на следующий день после рождения. Меган Маркл и принц Гарри же решили не оповещать мир о появлении ребенка сразу, а сделать это в течение нескольких дней после радостного события – устроив праздничную фотосессию. Так что ожидать появления Меган на ступеньках госпиталя Святой Марии не стоит. К слову, дату рождение малыша они также держат в секрете.

Пошла на риск здоровью

Когда Кенсингтонский дворец подтвердил новость о беременности Меган, они с принцем были в официальном туре. Причем им довелось посетить территории, где присутствовал вирус Зика, который может вызывать дефекты у новорожденных. Но представители знаменитого семейства поспешили успокоить общественность: Маркл предварительно консультировалась с врачами, и им с малышом ничего не грозит.

Чрезмерно активничала

Меган Маркл была не против посещать светские мероприятия во время беременности (фото: nstagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл стала участвовать в официальных мероприятиях и светских выходах буквально с первого дня замужества. И после объявления о положении герцогини ситуация не изменилась. Даже напротив – она стала еще более активной. На 7-м месяце беременности, когда нужно соблюдать особые меры предосторожности, Меган вместе с супругом отправилась в Марокко.

Уехала из дворца

О том, что они собираются уехать из Кенсигтонского дворца, Меган Маркл и принц Гарри заявили еще в ноябре прошлого года. И вот в начале апреле долгожданный переезд состоялся. Теперь супруги живут в Фрогморском коттедже, а во дворце будет их офис. Они стали первыми королевскими особами, кому удалось получить согласие королевы жить отдельно.

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