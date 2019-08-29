Когда папа орет: Комаровский дал рекомендации взрослым (видео)

Доктор Комаровский, часто дающие рекомендации по лечению, воспитанию, а также по уходу за маленькими детьми рассказал, применимы ли его советы для взрослых. Об этом именитый педиатр рассказал в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратились родители с соответствующим вопросом.

На что педиатр в своем блоге ответил, что большинство медицинских рекомендаций применимо ко всем людям без учета возрастных показателей - они, как правило, универсальны.

Комаровский дал рекомендации для взрослых (фото: flickr.com)

"Не надо есть, если не хочется есть, не надо мерзнуть, надо заниматься спортом, не надо обжираться сладким, надо спать в чистой прохладной комнате, надо следить за местным иммунитетом, надо вакцинироваться, не надо лезть в сопливую толпу, не надо загорать, надо использовать солнцезащитные очки, надо знать правила неотложной помощи", - пишет Комаровский.

Но это не касается педагогических рекомендаций, поскольку семейная педагогика - это особенное.

"Когда папа орет, не надо орать на него, надо с ним спокойно разговаривать, он, как правило, знает почему он орет, то есть тут намного все сложнее", - пошутил Евгений Комаровский.

Комаровский дал рекомендации для взрослых (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

К слову, накануне 1 сентября Евгени Комаровский посоветовал, как правильно выбрать рюкзак для школьника, чтобы не спровоцировать сколиоз или же кифозную осанку.

Напомним, ранее педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы. Эксперт посоветовал родителям не тратить деньги на ноу-хау.