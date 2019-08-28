Комаровский предупредил об опасном компоненте детских кремов

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, как распознать опасные вещества на этикетках косметики

Доктор Комаровский рассказал о том, как определить наличие опасных для здоровья составляющих в средствах по уходу за кожей младенцев. О том, как парабены в кремах, шампунях и другой детской косметике могут навредить малышу, известный педиатр написал на своей Instagram-странице.

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По словам Комаровского, парабеном называют определенное химическое вещество. Оно имеет высокие протигрибковые и антибактериальные свойства, а также низкую стоимость. Поэтому производители продолжают использовать его в косметических средствах, несмотря на очевидный вред.

Распознать парабен на этикетке достаточно просто.



"Парабены - список приставок: метил, этил, бутил, пропил, изобутил, изопропил. Увидев данные наименования, вы можете быть уверены, что в шампуне, креме или другой косметике есть парабены", - утверждает педиатр.

Комаровский рассказал об опасности парабенов в детском креме (фото: icliniq.com)

Парабены способны оказывать пагубное влияние на здоровье человека, а особенно - ребенка. Могут проявляться аллергия, зуд, раздражение, и даже выпадать волосы.

Кроме того, по словам Комаровского, опасные вещества содержаться практически в любой косметике масс-маркета. Чаще всего компонент добавляют в качестве консерванта, так как благодаря ему средства хранятся дольше.

О наличии парабенов в первую очередь может говорить длительный срок годности.



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Комаровский рассказал об опасности парабенов в детском креме (фото: pixabay.com)

"Внимательно читайте состав! Старайтесь выбирать косметику без этих компонентов. Обращайте внимание на срок годности, косметика со сроком годности более года содержит большое количество парабенов", - советует педиатр.

Напомним, ранее педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы. Эксперт посоветовал родителям не тратить деньги на ноу-хау.

К слову, в преддверии 1 сентября Евгени Комаровский посоветовал, как правильно выбрать рюкзак для школьника, чтобы не спровоцировать сколиоз или же кифозную осанку.