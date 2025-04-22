Франциск і його останній подарунок: кому дістанеться розкішний папамобіль

Коли Папа Франциск отримав подарунок

Білий позашляховик Mercedes-Benz, відомий як папамобіль, був подарований Папі Римському Франциску за декілька місяців до смерті. У грудні 2024 року він був представлений як подарунок до ювілейного 2025 року.

Розкішний папамобіль - повністю електрична версія Mercedes-Benz G-Class, спеціально модифіковану для потреб понтифіка. Це перший в історії електричний папамобіль від Mercedes, який компанія зробила на замовлення та передала Ватикану.

Що особливого в новому папамобілі?

Повністю електричний привід. Автомобіль оснащений чотирма окремими електромоторами - по одному на кожне колесо, що забезпечує плавний рух на низьких швидкостях.

Підняте обертове сидіння. У задній частині встановлено спеціальне сидіння для Папи, яке дозволяє йому оглядати натовп з усіх боків.

Додаткові місця. Передбачено два додаткових сидіння для супроводжуючих осіб.

Підігрів сидіння та поручня. Для комфорту Папи в холодну погоду.

Традиційний білий колір. Відповідає папським традиціям.​

Відкритий кузов. Для кращого огляду під час публічних заходів.

Точна вартість цього унікального автомобіля не розголошується, однак експерти оцінюють цю модель у кілька сотень тисяч євро (приблизно 450 тисяч євро) - через індивідуальний дизайн, ручну збірку та використання передових технологій.

Цей автомобіль є символом прихильності Папи Франциска до екологічної відповідальності та сталого розвитку.

Раніше він вже використовував електромобілі, зокрема Renault Kangoo Z.E. та Toyota Mirai, але цей папамобіль є першим повністю електричним транспортним засобом, призначеним для офіційних заходів. ​ Новий папамобіль Мерседес, який був подарований у грудні 2024 року (фото: Getty Images)

Кому дістанеться папамобіль?

На цей час Ватикан не повідомив, що станеться з попереднім папамобілем. Зазвичай такі транспортні засоби зберігаються в музеях або використовуються для спеціальних подій. Можливо, попередній папамобіль буде передано до Ватиканського музею або використано в інших церемоніях.​

А новий папамобіль, ймовірне, буде переданий наступнику Папи Франциска після проведення конклаву. Це авто може прослужити ще років 30 і більше.

Під час Великодньої неділі 2025 року Папа Франциск вже використовував новий електричний папамобіль для привітання вірян на площі Святого Петра, що стало його першим публічним виступом після тривалого лікування й останнім, перед днем його смерті.

Еволюція папамобілів

У 1930 році Mercedes-Benz створив виготовлений на замовлення автомобіль для Папи Пія XI, Nürburg 460 Pullman Saloon, який вважається першим офіційним папомобілем.

1930-ті та 1940-і роки - незручний час як для папства, так і для Mercedes-Benz через зв’язки з нацистським режимом Адольфа Гітлера, які виробник автомобілів визнав.

Попередні папи використовували також інші бренди, такі як Ford і Seat, а Франциска бачили, як подорожує мікроавтобусом, невеликим Ford Focus, Renault і Kia Soul під час візиту до Південної Кореї.

Зрозуміло, що папа Франциск також був прихильником громадського транспорту.

Папамобіль був оснащений куленепробивним склом після замаху на Івана Павла II у 1981 році.