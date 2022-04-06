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"Панорама славы и боли": аэросъемка села Мощун, где была одна из переломных битв за Киев

Новина українською →
Мощун, Среда 06 апреля 2022 17:43
"Панорама славы и боли": аэросъемка села Мощун, где была одна из переломных битв за Киев Коллаж РБК-Украина: Так выглядит село Мощун сейчас
Автор: Светлана Мащенко

Небольшое село Мощун в Бучанском районе Киевской области стало местом одних из самых ожесточенных боев за столицу. Оккупанту так и не удалось прорвать оборону, однако в некогда живописном населенном пункте с уютными частными усадьбами не осталось живого места.

Видео, снятое в режиме аэросъемки опубликовал командир 72 отдельной механизированной бригады Игорь Луценко.

Именно 72-я бригада стала одной из тех, что мужественно стояли за Киев.

"Панорамы нашей славы и нашей боли. Здесь была одна из переломных битв за Киев. Слава моей 72 бригаде, слава украинским воинам, слава Украине!" пишет Луценко.

По его словам, сейчас реализуется проект фиксации разрушений украинских населенных пунктов с помощью 3D-моделирования. Это необходимо будет для описания преступлений РФ.

"Прошу делиться видео и фото, а кто может, специально отснять разрушения - вообще супер. Пишите в личные мне. Надо спешить, пока не начали ремонт", - добавил Луценко.

Смотрите на карте местонахождение села Мощун:

&quot;Панорама славы и боли&quot;: аэросъемка села Мощун, где была одна из переломных битв за Киев

Отметим, что село Мощун уже вошло в историю как еще одна "Чернобаевка". Там несколько раз подряд ВСУ бомбили понтонный мост вместе с техникой оккупантов.

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