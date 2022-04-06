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"Панорама слави і болю": аерозйомка села Мощун, де була одна з переломних битв за Київ

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Мощун, Середа 06 квітня 2022 17:43
"Панорама слави і болю": аерозйомка села Мощун, де була одна з переломних битв за Київ Колаж РБК-Україна: Так виглядає село Мощун зараз
Автор: Світлана Мащенко

Невеличке село Мощун в Бучанському районі Київської області стало місцем одних з найзапекліших боїв за столицю. Окупанту так і не вдалося прорвати оборону, проте в колись мальовничому населеному пункті з затишними приватними садибами не лишилося живого місця.

Відео, зняте в режимі аерозйомки опублікував командир 72 окремої механізованої бригади Ігор Луценко.

Саме 72-га бригада стала однією з тих, що мужньо стояли за Київ.

"Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!" - пише Луценко.

За його словами, наразі реалізовується проект фіксації руйнувань українських населених пунктів з допомогою 3D-моделювання. Це необхідно буде для опису злочинів РФ.

"Прошу ділитися відео і фото, а хто може, спеціально відзняти руйнування - взагалі супер. Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт", - додав Луценко.

Дивіться на карті місцезнаходження села Мощун:

&quot;Панорама слави і болю&quot;: аерозйомка села Мощун, де була одна з переломних битв за Київ

Зазначимо, що село Мощун вже увійшло в історію як ще одна "Чорнобаївка". Там кілька разів поспіль ЗСУ бомбили понтонний міст разом із технікою окупантів.

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Київська область село Війна Росії проти України
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