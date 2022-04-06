"Панорама слави і болю": аерозйомка села Мощун, де була одна з переломних битв за Київ

Невеличке село Мощун в Бучанському районі Київської області стало місцем одних з найзапекліших боїв за столицю. Окупанту так і не вдалося прорвати оборону, проте в колись мальовничому населеному пункті з затишними приватними садибами не лишилося живого місця.

Саме 72-га бригада стала однією з тих, що мужньо стояли за Київ.

"Панорами нашої слави і нашого болю. Тут була одна з переломних битв за Київ. Слава моїй 72 бригаді, слава українським воїнам, слава Україні!" - пише Луценко.

За його словами, наразі реалізовується проект фіксації руйнувань українських населених пунктів з допомогою 3D-моделювання. Це необхідно буде для опису злочинів РФ.

"Прошу ділитися відео і фото, а хто може, спеціально відзняти руйнування - взагалі супер. Пишіть в особисті мені. Треба поспішати, поки не почали ремонт", - додав Луценко.

Дивіться на карті місцезнаходження села Мощун:

Зазначимо, що село Мощун вже увійшло в історію як ще одна "Чорнобаївка". Там кілька разів поспіль ЗСУ бомбили понтонний міст разом із технікою окупантів.