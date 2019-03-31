Без паніки: сеть обсуждает данные экзит-пола выборов 2019

По данным Национального экзит-пола, по состоянию на 18:00 на выборах 2019 с показателем в 30,4 % голосов лидирует Владимир Зеленский. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко (17,8 %). Замыкает тройку Юлия Тимошенко, у которой 14,2 %.

За лидерами со значительным отрывом расположились Юрий Бойко (9,8 %), Анатолий Гриценко (7,1 %), Игорь Смешко (6,4 %), Олег Ляшко (4,8 %), Александр Вилкул (4 %) и Руслан Кошулинский (1,8 %). Остальные кандидаты на пост главы государства не смогли пройти однопроцентный барьер.

Данные Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 (Инфографика РБК-Украина)

Пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола. Некоторые считают его объективным, кое-кто считает, что нужно дождаться следующего оглашения (в 23:00), но большинству юзеров уже понятно, кто будет во втором туре президентских перегонов.

Интересно! Что должно такое произойти, чтобы украинцы начали думать головой? Когда начнут делать выводы?

Уже все ясно.

Офігєнно патріотична явка на Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщин і Буковині. А потім усі ці люди будуть розказувати, як вони люблять неньку, вдягати вишиванку і згадувати про визвольні змагання. А підняти п'яту точку і донести її до дільниці - то ж не на те мама квітку ростила.

Неужели они думают, что будет так, как в сериале?

Якщо це правда, то я щиро рада!

Та виберіть того Зе для початку мером якогось міста, щоб подивитися, чи можна йому країну довірити...

Деб*лы люди, которые голосуют за власть, которая уже 15 лет у кормушки...

Якби Порошенко виконав хоч третину своїх обіцянок з попередніх виборів, то зараз би не хвилювався за перше місце у перегонах.

Опитано 20 тис. людей! Похибка може бути конкретною. Без паніки! Чекаємо офіційних результатів!

Як бісяться ті, що були якимось боком біля корита! Судова система, прокуратура, всі правоохоронні органи. І що помінялось за останні п'ять років!? Гнати в шию тих щурів!

Это потому, что люди ненавидят эту власть. Нету доверия, уважения к этим депутатам, судьям, олигархам и т. д. Бедная, многострадальная моя Украина, держись и пусть Бог благословит тебя. И поможет нам, украинцам, полюбить Украину, а значит - себя.

Щоб ви сказилися зі своїми екзит-полами.

Читайте Конституцію ст. 21 ч. 1. І переставайте поливать одне одного. Кожна людина має право голосувать за того, за кого вважає за потрібне.

Кстати, явка на выборах президента Украины 2019, по данным социологов, уже превзошла показатели 2014 года.