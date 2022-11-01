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Паніки нема: українські хірурги успішно оперують пацієнтів навіть без світла (фото і відео)

Хірурги успішно працюють в важких умовах (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Українські хірурги успішно проводять операції навіть попри відсутність світла у лікарнях. Наші спеціалісти рятують життя у найскладніших умовах, поки росіяни намагаються нищити енергетичну інфраструктуру.

Так, вранці 1 листопада хірурги урологічного відділення 2-ї міської клінічної лікарні у Полтаві провели ургентну операцію у складних умовах відсутності електроенергії.

Лікарі на чолі з Дмитром Іващенком оперували пацієнта завдяки джерелам безперебійного живлення.

Операція пройшла успішно.

"Ми переймали досвід лікарів з фронтових регіонів, готувалися заздалегідь до будь-яких ситуацій, відтак працювали в спокійному злагодженому режимі всієї команди. Надаємо і будемо надавати людям допомогу двадцять чотири години на добу сім днів на тиждень. Разом ми здолаємо будь-які негаразди!" - коментує директор лікарні, професор Максим Дудченко.

В Полтаві хірурги працюють навіть за відсутності світла (фото: facebook.com/kp2likarnyaPoltava)

Зауважимо, що не лише полтавські лікарі успішно виконують свою роботу в таких надскладних умовах.

Днем раніше в умовах відсутності електроенергії на відмінно відпрацювала команда відділення інтервенційної радіології Черкаської обласної лікарні на чолі з завідувачем Дмитром Паляничком.

Дмитро Паланичко (фото: obllik.ck.ua)

"Суть такого втручання в тому, що воно має бути проведене максимально вчасно і максимально швидко. Інакше клітини серцевого м'язу будуть прогресивно гинути кожну хвилину. Вважається, що найкраще прооперувати людину в перші 2 години після нападу", - розповідає Паляничко.

"Команда Черкаської обласної лікарні вкотре довела, що за будь-яких умов ми маємо зберігати холодний розум, не панікувати та кожен робити свою справу! А разом - ми сила!" - йдеться на сайті лікарні.

Лікарі Черкаської обласної лікарні рятують життя (фото: obllik.ck.ua)

Раніше ми писали, що у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті.

Перед цим ми розповідали, як хірурги поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому та 8 операцій.

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