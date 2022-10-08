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Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті

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Субота 08 жовтня 2022 20:38
Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті Медики Львова провели унікальну операцію на хребті (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі-нейрохірурги лікарні Святого Луки провели унікальне лікування міжхребцевої грижі у два проколи. Завдяки цьому через кілька годин після втручання пацієнт вже може ходити.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Зокрема, новітню малоінвазивну методику - унілатеральну біпортальну ендоскопію (UBE) лікарі вже поставили на потік.

Вона мінімізує ускладнення під час операцій на хребті й особливо актуальна для людей, які мають грижі міжхребцевих дисків.

Чудовим є те, що вже через декілька годин після втручання пацієнт може ходити, а наступного дня може готуватися до виписки. Адже замість розрізів у декілька сантиметрів, лікарі роблять всього два проколи.

Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті

Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребтіУ Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті (facebook.com/1tmolviv)

Лікар-нейрохірург Остап Грищук каже, що на відмінну від відкритих операцій, при ендоскопічних не порушуються м’язи, які є біля хребта.

"Раніше їх потрібно було перерізати і відділяти від хребта для того, щоб отримати доступ до проблеми та усунути її. А тепер все залишається цілим, не порушується зв’язковий апарат, який відповідає за стабільність хребта", - розповів фахівець.

Зазначається, що операція відбувається під протоком сольового розчину, що виконує кровоспинну дію та унеможливлює потрапляння до рани інфекції. В сукупності це все пришвидшує одужання та полегшує реабілітацію.

Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті

У Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті (facebook.com/1tmolviv)

40-річна пацієнтка скаржилась на болі у лівій нозі. Як показало обстеження, у неї була комбінована патологія поперекового відділу хребта. Це спричиняло тиск на нервовий корінець в хребті, що й викликало біль.

Допомогти жінці могло лише хірургічне втручання. Операція пройшла вдало. Через декілька годин пацієнтка вже могла ходити.

Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребтіУ Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі врятували життя немовляті. Зокрема медики провели операцію одразу після народження дитини.

Також ми писали, що львівські хірурги поставили на ноги 11-річного Артема з Харкова, який пережив кому та 8 операцій.

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