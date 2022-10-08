Через кілька годин пацієнтка вже ходила: у Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті
У Львові лікарі-нейрохірурги лікарні Святого Луки провели унікальне лікування міжхребцевої грижі у два проколи. Завдяки цьому через кілька годин після втручання пацієнт вже може ходити.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Зокрема, новітню малоінвазивну методику - унілатеральну біпортальну ендоскопію (UBE) лікарі вже поставили на потік.
Вона мінімізує ускладнення під час операцій на хребті й особливо актуальна для людей, які мають грижі міжхребцевих дисків.
Чудовим є те, що вже через декілька годин після втручання пацієнт може ходити, а наступного дня може готуватися до виписки. Адже замість розрізів у декілька сантиметрів, лікарі роблять всього два проколи.
У Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті (facebook.com/1tmolviv)
Лікар-нейрохірург Остап Грищук каже, що на відмінну від відкритих операцій, при ендоскопічних не порушуються м’язи, які є біля хребта.
"Раніше їх потрібно було перерізати і відділяти від хребта для того, щоб отримати доступ до проблеми та усунути її. А тепер все залишається цілим, не порушується зв’язковий апарат, який відповідає за стабільність хребта", - розповів фахівець.
Зазначається, що операція відбувається під протоком сольового розчину, що виконує кровоспинну дію та унеможливлює потрапляння до рани інфекції. В сукупності це все пришвидшує одужання та полегшує реабілітацію.
У Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті (facebook.com/1tmolviv)
40-річна пацієнтка скаржилась на болі у лівій нозі. Як показало обстеження, у неї була комбінована патологія поперекового відділу хребта. Це спричиняло тиск на нервовий корінець в хребті, що й викликало біль.
Допомогти жінці могло лише хірургічне втручання. Операція пройшла вдало. Через декілька годин пацієнтка вже могла ходити.
У Львові лікарі провели унікальну операцію на хребті (facebook.com/1tmolviv)
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