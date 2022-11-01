Паники нет: украинские хирурги успешно оперируют пациентов даже без света (фото и видео)

Врачи во главе с Дмитрием Иващенко оперировали пациента благодаря источникам бесперебойного питания.

Операция прошла удачно.

"Мы перенимали опыт врачей из фронтовых регионов, готовились заранее к любым ситуациям, затем работали в спокойном слаженном режиме всей команды. Предоставляем и будем оказывать людям помощь двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Вместе мы справимся с любыми неурядицами!" - комментирует директор больницы, профессор Максим Дудченко.

В Полтаве хирурги работают даже при отсутствии света (фото: facebook.com/kp2likarnyaPoltava)

Заметим, что не только полтавские врачи успешно выполняют свою работу в таких сверхсложных условиях.

Днем ранее в условиях отсутствия электроэнергии отлично отработала команда отделения интервенционной радиологии Черкасской областной больницы во главе с заведующим Дмитрием Паляничко.

Дмитрий Паланычко (фото: obllik.ck.ua)

"Суть такого вмешательства в том, что оно должно быть проведено максимально вовремя и максимально быстро. Иначе клетки сердечной мышцы будут прогрессивно гибнуть каждую минуту. Считается, что лучше всего прооперировать человека в первые 2 часа после приступа", - рассказывает Паляничко.

"Команда Черкасской областной больницы в очередной раз доказала, что при любых условиях мы должны сохранять холодный ум, не паниковать и каждый делать свое дело! А вместе - мы сила!" - говорится на сайте больницы.

Врачи Черкасской областной больницы спасают жизни (фото: obllik.ck.ua)