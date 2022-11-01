Паники нет: украинские хирурги успешно оперируют пациентов даже без света (фото и видео)

Украинские хирурги успешно проводят операции даже при отсутствии света в больницах. Наши специалисты спасают жизни в самых сложных условиях, пока россияне пытаются уничтожать энергетическую инфраструктуру.
Утром 1 ноября хирурги урологического отделения 2-й городской клинической больницы в Полтаве провели ургентную операцию в сложных условиях отсутствия электроэнергии.
Врачи во главе с Дмитрием Иващенко оперировали пациента благодаря источникам бесперебойного питания.
Операция прошла удачно.
"Мы перенимали опыт врачей из фронтовых регионов, готовились заранее к любым ситуациям, затем работали в спокойном слаженном режиме всей команды. Предоставляем и будем оказывать людям помощь двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Вместе мы справимся с любыми неурядицами!" - комментирует директор больницы, профессор Максим Дудченко.
В Полтаве хирурги работают даже при отсутствии света (фото: facebook.com/kp2likarnyaPoltava)
Заметим, что не только полтавские врачи успешно выполняют свою работу в таких сверхсложных условиях.
Днем ранее в условиях отсутствия электроэнергии отлично отработала команда отделения интервенционной радиологии Черкасской областной больницы во главе с заведующим Дмитрием Паляничко.
Дмитрий Паланычко (фото: obllik.ck.ua)
"Суть такого вмешательства в том, что оно должно быть проведено максимально вовремя и максимально быстро. Иначе клетки сердечной мышцы будут прогрессивно гибнуть каждую минуту. Считается, что лучше всего прооперировать человека в первые 2 часа после приступа", - рассказывает Паляничко.
"Команда Черкасской областной больницы в очередной раз доказала, что при любых условиях мы должны сохранять холодный ум, не паниковать и каждый делать свое дело! А вместе - мы сила!" - говорится на сайте больницы.
Врачи Черкасской областной больницы спасают жизни (фото: obllik.ck.ua)
Ранее мы писали, что во Львове врачи провели уникальную операцию на позвоночнике.
Перед этим мы рассказывали, как хирурги поставили на ноги 11-летнего Артема из Харькова, пережившего кому и 8 операций.