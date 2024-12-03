"Панік-рум", привид монаха та таємні тунелі. Як виглядає найдорожчий палац у світі (фото)

У світі існує безліч палаців, які вражають своїми масштабами, красою та великою історією архітектури. Більшість з них існує не одне століття і має дуже велику ціну. Однак є лише один, який називають найдорожчим у світі.

Якій палац найдорожчий у світі та чому, та які таємниці він приховує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Найдорожчий палац на планеті

Найдорожчим палацом на планеті називають Палац Букінгем або Букінгемській палац у Лондоні. Він був побудований у 1703 році для герцога Букінгемського, як його приватна резиденція.

У 1761 році цей палац отримав король Георг III для своєї дружини, королеви Шарлотти. А з 1837 року палац став офіційною резиденцію британських монархів. Відтоді палац символізує британську корону та монархію.

Букінгемський палац - це грандіозна споруда з більш ніж 775 кімнатами, включаючи 52 спальні, 92 офісних приміщення та 78 ванних кімнат. Додатково - 188 спалень для персоналу.

Він виконаний у класичному стилі з елементами неокласицизму, а інтер'єр відображають розкішні кришталеві люстри, позолочені елементи, рідкісні витвори мистецтва та антикварні меблі.

Зараз Букінгемський палац оцінюють у 5 мільярдів доларів.

Чому у нього така висока ціна

Історична цінність

Цей палац є офіційною резиденцією британських монархів з 1837 року. Стіни стали свідками багатьох важливих подій у британській та світовій історії, таких як коронації, державні візити, урочисті прийоми.

Архітектурна досконалість

Палац вражає своєю архітектурою в неокласичному стилі. Його інтер'єр прикрашений рідкісними витворами мистецтва, такими як роботи Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка та Каналетто, коштовними антикварними меблями та кришталевими люстрами. Є значна колекція севрської порцеляни.

Центр Лондона

Букінгемський палац знаходиться у самому серці британської столиці, яка є одною з найдорожчих територій у світі. Локація додає йому вартість стратегічно важливого об'єкта, оточеного королівськими парками та історичними місцями, такими як Гайд-парк та Сент-Джеймс-парк.

Масштаб та площа

Палац має понад 77 000 метрів квадратних, 775 кімнат, 19 державних залів, 92 офіси, 16 гектарів.

Символічний статус

Це не просто архітектурна споруда, символ британської монархії та спадкоємності королівської влади. Його значення як одного з головних символів Великобританії робить його унікальним, що значно збільшує його цінність у порівнянні з іншими королівськими країнами.

Безпека

Палац забезпечений сучасними системами безпеки та має величезну інфраструктуру для забезпечення безперебійної роботи: від обслуговування державних заходів до управління численним персоналом. Витрати на утримання такої системи дають значну суму до його загальної вартості.

Букінгемський палац вважається найдорожчим на планеті (фото: Getty Images)

Маловідомі факти та секрети Букінгемського палацу

Приховані тунелі

Під Букінгемським палацом існує мережа таємних тунелів, які з'єднують його з іншими будівлями в Лондоні, зокрема з будівлею парламенту та Віндзорським замком. Ці тунелі створені для забезпечення безпеки королівської родини у разі надзвичайної ситуації.

Таємна кімната "Панік-рум"

У палаці є спеціальна захищена кімната, відома як "панік-рум", яка забезпечена сучасними системами безпеки та автономним постачанням кисню, води і їжі. Вона створена для захисту монарха та королівської родини у разі терористичних загроз.

Привид монаха

Одна з найзагадковіших історій палацу пов'язана з привидом монаха, який, за легендами, блукає садом уночі. Кажуть, що це дух монаха з давнього монастиря, який стояв на місці палацу ще до його будівництва.

Таємні двері у Тронній залі

У Тронній залі є прихована двері, майстерно вбудована в стіну. Вона використовується для приватних переходів членів королівської родини під час офіційних заходів. Двері ведуть до королівських апартаментів і практично непомітні.

Власний поштовий офіс та банк

На території палацу функціонує внутрішній поштовий офіс, який обслуговує королівську родину та персонал. Крім того, у палаці є навіть свій банк, який полегшує фінансові операції для членів королівської сім'ї та працівників.

Шпиталь

Під час Першої світової війни частину палацу було переобладнано під шпиталь для поранених солдатів. Королівська родина особисто відвідувала поранених, що зміцнило підтримку монархії серед народу у складний період.

Секретний сад на даху

Мало хто знає, що на даху палацу є невеликий сад з зеленими насадженнями, де члени королівської родини можуть насолоджуватися спокійним відпочинком подалі від очей публіки. Цей сад прихований від зовнішнього світу.

Таємні балкони та проходи

Палац спроєктовано так, щоб обслуговуючий персонал міг непомітно переміщатися між кімнатами. Існує мережа вузьких коридорів та окремих сходів, які використовуються лише для персоналу, що дозволяє їм уникати контакту з гостями під час обслуговування.