Панетоне за 30 хвилин? Це реально! Простий рецепт для початківців

Панетоне - традиційна італійська випічка з цукатами і родзинками, яку готують на Різдво. Традиційний рецепт передбачає декілька підняттів тіста, однак панетоне можна приготувати швидше.
Про те, як приготувати панетоне швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Allrecipes.
Для того, щоб приготувати італійську різдвяну випічку, необхідні такі інгредієнти:
Хоча на випікання панетоне та підняття тіста потрібен додатковий час, для активного приготування випічки, а саме замішування тіста, потрібно не більше 30 хвилин.
У середній мисці змішайте дріжджі, воду і цукор. Накрийте кришкою і залиште на 10 хвилин або до утворення піни. Тоді додайте яйця, йогурт, ваніль, лимонну цедру і сіль - і ретельно перемішайте.
Всипайте борошно по пів склянки за раз та вимішуйте, доки тісто не сформується в ідеальну кулю. Після цього викладіть масу на злегка присипану борошном поверхню і вимішуйте протягом 5-10 хвилин, доки тісто не стане м'яким і еластичним, але не липким.
Перекладіть тісто у велику миску, злегка змащену маслом, накрийте посуд і поставте тісто в тепле місце. Маса повинна збільшитися вдвічі - на це, залежно від температури, потрібно від 30 хвилин до 1 години.
Розігрійте духовку до 175 градусів за Цельсієм і збризніть круглу форму для панетоне олією. У невеликій мисці змішайте сухофрукти з цукровою пудрою.
Перемішайте тісто з начинкою, сформуйте з маси кулю та викладіть у підготовлену форму для випічки. Нещільно накрийте тісто рушником і залиште підійматися протягом близько 30 хвилин.
За бажанням змастіть тісто розтопленим вершковим маслом. Випікайте панетоне 30-45 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневого кольору.
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