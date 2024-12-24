Панетоне за 30 хвилин? Це реально! Простий рецепт для початківців

Що потрібно для панетоне

Для того, щоб приготувати італійську різдвяну випічку, необхідні такі інгредієнти:

борошно - 400 г

вода (гаряча) - 1 склянка

знежирений йогурт - 125 г

яйця - 2 шт.

активні сухі дріжджі - 1 пакет

вершкове масло (розтоплене) - 1 ст. л.

сушена смородина - 40-50 г

родзинки - 50 г

цукор - 50 г

цукрова пудра - 1 ст. л.

ванільний екстракт - 1 ч. л.

лимонна цедра - 1 ст. л.

сіль - 0,25 ч. л.

Як приготувати панетоне швидко

Хоча на випікання панетоне та підняття тіста потрібен додатковий час, для активного приготування випічки, а саме замішування тіста, потрібно не більше 30 хвилин.

У середній мисці змішайте дріжджі, воду і цукор. Накрийте кришкою і залиште на 10 хвилин або до утворення піни. Тоді додайте яйця, йогурт, ваніль, лимонну цедру і сіль - і ретельно перемішайте.

Всипайте борошно по пів склянки за раз та вимішуйте, доки тісто не сформується в ідеальну кулю. Після цього викладіть масу на злегка присипану борошном поверхню і вимішуйте протягом 5-10 хвилин, доки тісто не стане м'яким і еластичним, але не липким.

Перекладіть тісто у велику миску, злегка змащену маслом, накрийте посуд і поставте тісто в тепле місце. Маса повинна збільшитися вдвічі - на це, залежно від температури, потрібно від 30 хвилин до 1 години.

Розігрійте духовку до 175 градусів за Цельсієм і збризніть круглу форму для панетоне олією. У невеликій мисці змішайте сухофрукти з цукровою пудрою.

Перемішайте тісто з начинкою, сформуйте з маси кулю та викладіть у підготовлену форму для випічки. Нещільно накрийте тісто рушником і залиште підійматися протягом близько 30 хвилин.

За бажанням змастіть тісто розтопленим вершковим маслом. Випікайте панетоне 30-45 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневого кольору.