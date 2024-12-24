UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Панетоне за 30 хвилин? Це реально! Простий рецепт для початківців

Як готувати панетоне швидко (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Панетоне - традиційна італійська випічка з цукатами і родзинками, яку готують на Різдво. Традиційний рецепт передбачає декілька підняттів тіста, однак панетоне можна приготувати швидше.

Про те, як приготувати панетоне швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Allrecipes.

Що потрібно для панетоне

Для того, щоб приготувати італійську різдвяну випічку, необхідні такі інгредієнти:

  • борошно - 400 г
  • вода (гаряча) - 1 склянка
  • знежирений йогурт - 125 г
  • яйця - 2 шт.
  • активні сухі дріжджі - 1 пакет
  • вершкове масло (розтоплене) - 1 ст. л.
  • сушена смородина - 40-50 г
  • родзинки - 50 г
  • цукор - 50 г
  • цукрова пудра - 1 ст. л.
  • ванільний екстракт - 1 ч. л.
  • лимонна цедра - 1 ст. л.
  • сіль - 0,25 ч. л.

Як приготувати панетоне швидко

Хоча на випікання панетоне та підняття тіста потрібен додатковий час, для активного приготування випічки, а саме замішування тіста, потрібно не більше 30 хвилин.

У середній мисці змішайте дріжджі, воду і цукор. Накрийте кришкою і залиште на 10 хвилин або до утворення піни. Тоді додайте яйця, йогурт, ваніль, лимонну цедру і сіль - і ретельно перемішайте.

Всипайте борошно по пів склянки за раз та вимішуйте, доки тісто не сформується в ідеальну кулю. Після цього викладіть масу на злегка присипану борошном поверхню і вимішуйте протягом 5-10 хвилин, доки тісто не стане м'яким і еластичним, але не липким.

Перекладіть тісто у велику миску, злегка змащену маслом, накрийте посуд і поставте тісто в тепле місце. Маса повинна збільшитися вдвічі - на це, залежно від температури, потрібно від 30 хвилин до 1 години.

Розігрійте духовку до 175 градусів за Цельсієм і збризніть круглу форму для панетоне олією. У невеликій мисці змішайте сухофрукти з цукровою пудрою.

Перемішайте тісто з начинкою, сформуйте з маси кулю та викладіть у підготовлену форму для випічки. Нещільно накрийте тісто рушником і залиште підійматися протягом близько 30 хвилин.

За бажанням змастіть тісто розтопленим вершковим маслом. Випікайте панетоне 30-45 хвилин, поки тісто не стане золотисто-коричневого кольору.

Читайте РБК-Україна в Google News
РіздвоРецептиСочельникГотування