Панацея чи самообман: лікар пояснив, чи ефективні Терафлю, Колдрекс та інші порошки проти застуди

Чи допомагають при застуді Терафлю, Колдрекс та Мілі носик

"У складі цих популярних препаратів лікарів завжди цікавив один компонент - фенілефрину гідрохлорид, який повинен знімати набряк та полегшувати закладеність носа. А без нього такі засоби - це дуже дорогий парацетамол", - кажуть медики.

При цьому вони додають, що Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США стверджує, що фенілефрин працює не краще, ніж плацебо.

Що треба знати про фенілефрин гідрохлорид

"Це синтетична речовина, яка стимулює рецептори судин і має судиннозвужувальну дію. Таким чином зменшує закладеність носа у пацієнтів з гострим та хронічним ринітом", - пояснюють медики.

Ще 1976 році була доведена його безпечність і після цього його почали застосовувати по всьому світу.

"Фенілефрин гідрохлорид доступний тільки у комбінованих засобах від застуди - порошках, таблетках, краплях. Подібну дію має псевдоефедрин, але його заборонили через наркотичну дію", - говорять медики.

Ефективність фенілефрину гідрохлориду поставили під сумнів у 2007 році, бо було недостатньо досліджень. Спеціальний комітет рекомендував провести додаткові випробування на великій кількості пацієнтів.

"Після досліджень 2007 року, вчені виявили, що фенілефрин у дозуванні 10 мг не показав істотної різниці від ефекту між ним та плацебо. А використання більших доз могло становити небезпеку для здоров'я", - кажуть медики.

При цьому вони додають, що призначають ці препарати для своїх пацієнтів, оскільки бачать позитивний ефект при лікуванні.