Панацея или самообман: врач объяснил, эффективны ли Терафлю, Колдрекс и другие порошки от простуды

Помогают при простуде Терафлю, Колдрекс и Мили носик

"В составе этих популярных препаратов врачей всегда интересовал один компонент - фенилэфрин гидрохлорид, который должен снимать отек и облегчать заложенность носа. А без него такие средства - это очень дорогой парацетамол", - говорят медики.

При этом они добавляют, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что фенилэфрин работает не лучше, чем плацебо.

Что нужно знать о фенилэфрине гидрохлориде

"Это синтетическое вещество, которое стимулирует рецепторы сосудов и оказывает сосудосуживающее действие. Таким образом уменьшает заложенность носа у пациентов с острым и хроническим ринитом", - объясняют медики.

Еще в 1976 году была доказана его безопасность и после этого его стали применять по всему миру.

"Фенилэфрин гидрохлорид доступен только в комбинированных средствах от простуды - порошках, таблетках, каплях. Подобное действие оказывает псевдоэфедрин, но его запретили из-за наркотического действия", - говорят медики.

Эффективность фенилэфрина гидрохлорида поставили под сомнение в 2007 году, потому что недостаточно исследований. Специальный комитет рекомендовал провести дополнительные испытания на большом количестве пациентов.

"После исследований 2007 года, ученые обнаружили, что фенилэфрин в дозировке 10 мг не показал существенной разницы от эффекта между ним и плацебо. А использование больших доз могло представлять опасность для здоровья", - говорят медики.

При этом они добавляют, что эти препараты назначают для своих пациентов, поскольку видят положительный эффект при лечении.