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Панацея чи фуфло? Тренер розвіяв головний міф про склянку води натщесерце

Фото: Чи треба пити склянку води зранку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Склянка теплої води зранку - це один із найпопулярніших ритуалів серед прихильників здорового способу життя. Вона нібито "запускає" організм, покращує метаболізм, стимулює жовчний міхур, відновлює водний баланс і навіть сприяє схудненню.

Чи є в цих твердженнях реальна користь, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Головні міфи про воду зранку

Запуск організму

Організм не потребує "запуску" - він працює постійно, навіть уві сні. За пробудження відповідає гормон кортизол, а не вода.

Підвищення метаболізму

Немає жодних доказів, що проста вода зранку здатна суттєво впливати на метаболізм.

Стимуляція жовчного міхура

Жовч виділяється на їжу, а не на воду. Особливо це стосується білкових та жирних продуктів, а не рідини натще.

Відновлення водного балансу

За ніч організм дійсно втрачає частину вологи через потовиділення та інші процеси. Але це не означає зневоднення. Вранці тіло самостійно сигналізує про потребу у воді - через відчуття спраги.

Вода має бути теплою

Температура води не має принципового значення: організм швидко нагріває чи охолоджує її до потрібної температури.

Склянка теплої води вранці - це корисна звичка, але її дія нічим не відрізняється від того ж яблука чи чашки кави з молоком. Всі ці напої та їжа в певній мірі гідратують організм. Головне - пити і їсти те, що смакує, не переоцінюючи вплив одного ритуалу.

А як щодо меду?

Вода з медом? Це просто солодка вода. Вона не володіє магічними властивостями, і тим більше не сприяє схудненню.

Якщо вам подобається склянка теплої води зранку - пийте. Але не варто наділяти цю звичку властивостями, які не підтверджені наукою. І головне - обирайте те, що приносить задоволення вашому організму, без зайвого фанатизму.

 

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